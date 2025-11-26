България

НСТС без съгласие по предложението за здравни осигуровки през двете години майчинство

Сега тези осигуровки се поемат от работодателя

Обновена преди 1 час / 26 ноември 2025, 06:37
НСТС без съгласие по предложението за здравни осигуровки през двете години майчинство
Източник: iStock photos/Getty images

Н ационалният съвет за тристранно сътрудничество (НТСТ) не постигна съгласие по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от Венко Сабрутев и група народни представители от "Продължаваме промяната-Демократична България", с който се предлага държавата да поеме здравните осигуровки на жените по време на двете години майчинство. Заседанието беше председателствано от вицепремиера Томислав Дончев. 

Сега тези осигуровки се поемат от работодателя. С промените ще бъде облекчена финансовата тежест върху работодателите, която е основната причина да не наемат жени във фертилна възраст, се посочва в мотивите на вносителите, които обаче не присъстваха на заседанието.

НС обсъжда: Удвояване на обезщетението за майчинство

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов каза, че се въздържа от подкрепа към законопроекта. С предложените промени се създават предпоставки за неравнопоставеност. Няма как да подкрепим подобен законопроект, коментира министърът.

Наталия Стефанова от Българската търговско-промишлена палата заяви, че организацията подкрепя законопроекта. Тя добави, че предложението представлява насърчителна мярка, с която ще се спестят разходи на работодателите във връзка с това, че по време на отпуска по майчинство работодателят в повечето случаи наема заместващ на тази длъжност и за него също се плащат осигуровки. Стефанова каза, че е важен въпросът и за другите осигурителни режими, при които се ползват такива обезщетения и работодателят същевременно е длъжен да плаща здравни застраховки, както е режимът с болничните.  

НС отхвърли предложението за удвояване на обезщетението за майчинство

От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България се въздържаха от подкрепа на законопроекта. 

КНСБ също не подкрепя предлаганите промени в закона. Няма логика да се освобождават работодатели от плащане, свързано с права на техните работници, коментира Ася Гонева от синдиката. Не приемаме за обосновано това предложение. Не знам защо на българските работодатели им тежи да плащат каквото и да било за техните работници - заплати, вноски, цели три дни от болничните, каза още тя. Вносителите предлагат работодателите да бъдат освободени от един ангажимент, който е свързан с работничките жени, които ползват права за бременност и раждане и отглеждане на дете до 2 години с твърдения в мотивите, че това са непосилни разходи за работодателя, каза Гонева.

Без промени за платеното майчинство засега

Според нея човек би си помислил, че във всяко предприятие има стотици майки. Гонева не се съгласи с твърдението, че наличието на такъв ангажимент дискриминира младите жени, тъй като работодателите не желаят да ги наемат, когато са млади без деца с оглед на перспективата да им се случи такова щастливо събитие като раждане на дете. Няма никакви конкретни доказателства за верността на тези твърдения, посочи синдикалистът. Вместо да ни предлагат този законопроект, вносителите трябваше да сезират Комисията по дискриминация, за да може конкретните работодатели да си получат конкретното наказание, предвидено по закон, каза още Ася Гонева. 

КТ „Подкрепа" не подкрепя предложения законопроект и го определя като необоснован и нецелесъобразен, заяви Валери Апостолов от синдиката. 

Източник: БТА, София Господинова    
нстс здравно осигуряване Кодекс на труда
Последвайте ни
Протест срещу Бюджет 2026 -

Протест срещу Бюджет 2026 - "Триъгълникът на властта" под обсада

„Грозна“, „враг на народа“ и „драскачка“ – Тръмп отново нападна репортерка

„Грозна“, „враг на народа“ и „драскачка“ – Тръмп отново нападна репортерка

Обвиниха украинец за умишлено убийство в

Обвиниха украинец за умишлено убийство в "Студентски град"

Грейс Кели и принц Рение – историята на една любов, започнала с писмо на свещеник

Грейс Кели и принц Рение – историята на една любов, започнала с писмо на свещеник

Банкери прогнозират: Какво ни чака при лихвите и таксите след еврото

Банкери прогнозират: Какво ни чака при лихвите и таксите след еврото

pariteni.bg
Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 10 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 9 часа
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 10 часа
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 10 часа

Виц на деня

Едно време с какви хубави имена кръщаваха децата! Сега го повикаш в парка по име, и пет кучета дойдат при теб!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

От утре: Revolut спира да обработва левови преводи

От утре: Revolut спира да обработва левови преводи

България Преди 9 минути

Банката вече е информирала клиентите си чрез първоначално уведомление за прехода към новата валута

Расте броят на жертвите на смъртоносния пожар в Хонконг

Расте броят на жертвите на смъртоносния пожар в Хонконг

Свят Преди 18 минути

Около 700 жители са били евакуирани и настанени във временни центрове

<p>Нова стратегия: Руски език и идентичност в анексираните земи</p>

Путин подписа указ за укрепване на руската идентичност в анексираните райони

Свят Преди 50 минути

Още преди създаването на СССР част от украинците са били положително настроени към Москва, а голяма част от тях владеят както руски, така и украински език

<p>Песков: Мнозина провалят мирния процес за Украйна</p>

Дмитрий Песков: Мнозина провалят мирния процес за Украйна

Свят Преди 56 минути

"Почакайте, все още е преждевременно да се каже това"

Принц Уилям и принцеса Кейт се готвят за голямо пътуване до Америка

Принц Уилям и принцеса Кейт се готвят за голямо пътуване до Америка

Любопитно Преди 58 минути

Ще бъдат ли включени принц Хари и Меган Маркъл?

Никола Саркози

Никола Саркози е окончателно виновен по делото за аферата Бигмалион

Свят Преди 59 минути

Саркози, който беше президент на Франция между 2007 и 2012 г., беше признат за виновен, че е прикрил незаконно превишаване на разходите за кампанията си

Какво се обърка в последната битка на Ръждавичка от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Какво се обърка в последната битка на Ръждавичка от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

„Никога не катерете стена с ръкавици“ - съветва категорично бившата спортна акробатка

Европейският парламент прие Бюджет 2026

Европейският парламент прие Бюджет 2026

Свят Преди 1 час

Парламентът успешно договори допълнителни 372,7 млн. евро за ключови приоритетни програми спрямо предложението на ЕК

Какво ще стане с коргитата на кралицата? Неподозирана заплаха в новия им дом

Какво ще стане с коргитата на кралицата? Неподозирана заплаха в новия им дом

Любопитно Преди 1 час

Известно е, че имението Сандрингам в миналото е било свързвано със сезонни кучешки заболявания (SCI) – рядко, но опасно състояние, което може да бъде фатално

"Абсурден план за мир": Евродепутати спорят за Украйна

"Абсурден план за мир": Евродепутати спорят за Украйна

Свят Преди 1 час

Повече от час продължиха дебатите по резолюцията

Франция разби шпионска мрежа с руско участие

Франция разби шпионска мрежа с руско участие

Свят Преди 1 час

Организацията често поставя плакати за кампаниите си на публични места

Израелски сили обсадиха Тубас с хеликоптер, правят арести

Израелски сили обсадиха Тубас с хеликоптер, правят арести

Свят Преди 1 час

Израелската армия съобщи, че е започнала съвместна операция с полицията и разузнаването

Водачът, врязал се във фенове на "Ливърпул", се призна за виновен по 31 обвинения

Водачът, врязал се във фенове на "Ливърпул", се призна за виновен по 31 обвинения

Свят Преди 1 час

През септември той пледира невинен

ЕС разследва Shein за продажбата на секс кукли и оръжия

ЕС разследва Shein за продажбата на секс кукли и оръжия

Свят Преди 1 час

Shein е глобален онлайн търговец на дрехи за бърза мода, със седалище в Сингапур, основан през 2008 г.

<p>Мицкоски отрича побоя над Владимир Перев, нарича го инсценировка</p>

Мицкоски отрича побоя над журналиста Владимир Перев, нарича го инсценировка

Свят Преди 2 часа

Нападението е регистрирано в полицията

Подновиха заседанието на НС и веднага след това го закриха

Подновиха заседанието на НС и веднага след това го закриха

България Преди 2 часа

Следващото заседание е в четвъртък от 9:00 часа.

Всичко от днес

От мрежата

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg
1

Знаете ли какво е дъбова гала

sinoptik.bg
1

Виждали ли сте гигантското алое в Балчик

sinoptik.bg

Радина Кърджилова и Пламен Димов – любовта им се завърна по-тиха и по-силна (СНИМКИ)

Edna.bg

Коя рана боли най-много след Арената в Дуранкулак? Говори Симона Ръждавичка от “Игри на волята”! (ВИДЕО)

Edna.bg

Хари Кейн с готова рецепта за победа срещу Арсенал

Gong.bg

Жестока атака по Гуардиола: опозори Шампионската лига

Gong.bg

Протестиращи срещу Бюджет 2026 блокираха движението в "Триъгълника на властта"

Nova.bg

Официално: Парламентът освобождава зоната за паркиране пред „Св. Александър Невски“

Nova.bg