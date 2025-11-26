НСТС без съгласие по предложението за здравни осигуровки през двете години майчинство

Н ационалният съвет за тристранно сътрудничество (НТСТ) не постигна съгласие по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от Венко Сабрутев и група народни представители от "Продължаваме промяната-Демократична България", с който се предлага държавата да поеме здравните осигуровки на жените по време на двете години майчинство. Заседанието беше председателствано от вицепремиера Томислав Дончев.

Сега тези осигуровки се поемат от работодателя. С промените ще бъде облекчена финансовата тежест върху работодателите, която е основната причина да не наемат жени във фертилна възраст, се посочва в мотивите на вносителите, които обаче не присъстваха на заседанието.

НС обсъжда: Удвояване на обезщетението за майчинство

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов каза, че се въздържа от подкрепа към законопроекта. С предложените промени се създават предпоставки за неравнопоставеност. Няма как да подкрепим подобен законопроект, коментира министърът.

Наталия Стефанова от Българската търговско-промишлена палата заяви, че организацията подкрепя законопроекта. Тя добави, че предложението представлява насърчителна мярка, с която ще се спестят разходи на работодателите във връзка с това, че по време на отпуска по майчинство работодателят в повечето случаи наема заместващ на тази длъжност и за него също се плащат осигуровки. Стефанова каза, че е важен въпросът и за другите осигурителни режими, при които се ползват такива обезщетения и работодателят същевременно е длъжен да плаща здравни застраховки, както е режимът с болничните.

НС отхвърли предложението за удвояване на обезщетението за майчинство

От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България се въздържаха от подкрепа на законопроекта.

КНСБ също не подкрепя предлаганите промени в закона. Няма логика да се освобождават работодатели от плащане, свързано с права на техните работници, коментира Ася Гонева от синдиката. Не приемаме за обосновано това предложение. Не знам защо на българските работодатели им тежи да плащат каквото и да било за техните работници - заплати, вноски, цели три дни от болничните, каза още тя. Вносителите предлагат работодателите да бъдат освободени от един ангажимент, който е свързан с работничките жени, които ползват права за бременност и раждане и отглеждане на дете до 2 години с твърдения в мотивите, че това са непосилни разходи за работодателя, каза Гонева.

Без промени за платеното майчинство засега

Според нея човек би си помислил, че във всяко предприятие има стотици майки. Гонева не се съгласи с твърдението, че наличието на такъв ангажимент дискриминира младите жени, тъй като работодателите не желаят да ги наемат, когато са млади без деца с оглед на перспективата да им се случи такова щастливо събитие като раждане на дете. Няма никакви конкретни доказателства за верността на тези твърдения, посочи синдикалистът. Вместо да ни предлагат този законопроект, вносителите трябваше да сезират Комисията по дискриминация, за да може конкретните работодатели да си получат конкретното наказание, предвидено по закон, каза още Ася Гонева.

КТ „Подкрепа" не подкрепя предложения законопроект и го определя като необоснован и нецелесъобразен, заяви Валери Апостолов от синдиката.