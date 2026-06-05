„Кръстена от баба Ванга“ взе 40 000 лв. от жена в Монтана, за да ѝ развали магия

Р айонната прокуратура в Монтана предаде на съд жена, обвинена в измама, след като въвела в заблуждение местна жителка и ѝ причинила имотна вреда за близо 40 000 лева.

Според обвинението през 2022 г. пострадалата се запознала с обвиняемата Ш.К. в градинка в Монтана. Жената се представила като „Миладинка от Благоевград“, кръстена от баба Ванга, и заявила, че е изпратена от Бог, за да помага.

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Тя убедила пострадалата, че върху нея и семейството ѝ има „магия“, която може да бъде развалена чрез курбани и различни ритуали. Първоначално жената отказала да дава пари, но след многократни телефонни разговори и настойчиви убеждения се съгласила.

По данни на прокуратурата тя рефинансирала потребителския си кредит и предала 5000 лева на обвиняемата. По-късно получила указания всеки месец да предоставя допълнителни суми за извършване на ритуали и молитви.

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В периода между февруари и септември 2022 г. пострадалата изтеглила нов кредит, рефинансирала съществуващ заем, взела 19 бързи кредита, предала златни накити и дори заложила жилището си. Част от средствата били предоставяни лично, а друга – чрез парични преводи.

Обвиняемата твърдяла, че се моли за нея заедно с пастори и духовници, включително от Германия, където по думите ѝ продължавала да извършва ритуали в нейна полза. Тя настоявала случващото се да остане в тайна.

След като пострадалата прекратила контактите си с нея, обвиняемата продължила да я търси и да отправя заплахи и заклинания, сочат материалите по делото.

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Случаят бил разкрит след намесата на близките на жената, които подали сигнал в полицията.

Разследването е установило, че общият размер на причинената имотна вреда възлиза на 39 426,91 лева.

Предстои делото да бъде разгледано от съда.