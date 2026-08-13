Зеленски с молба към САЩ, поиска 5% от ракетите за "Пейтриът"

У краинският президент Володимир Зеленски призова САЩ да продадат на Украйна поне 5% от наличните си запаси от ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Според него това е необходимо, за да може страната да се противопостави на зачестилите руски атаки с балистични ракети.

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В интервю за американската телевизия CNN Зеленски заяви, че в момента Украйна получава около 1% от запасите от такива ракети, с които разполагат САЩ.

„Моля американските ни партньори да ни продадат 5 процента от ракетите (прехващачи), които имат на склад. Ако ни продадат 5%, ще преживеем зимата и ще спасим хора“, каза украинският президент.

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Русия увеличава ударите с балистични ракети

По думите на Зеленски през последните седмици Русия извършва атаки срещу Киев с балистични ракети приблизително веднъж седмично. При ударите са загивали цивилни граждани и са били разрушавани жилищни сгради.

Франс прес отбелязва, че при една от най-тежките атаки – в нощта срещу 5 август – са загинали 17 души. По данни, цитирани от Зеленски, при тази атака Русия е изстреляла 28 балистични ракети, като украинската противовъздушна отбрана не е успяла да прехване нито една от тях.

Украинският президент посочи и сериозно влошаване на съотношението между наличните средства за противовъздушна отбрана и броя на руските ракети.

„Тази година Украйна има два пъти и половина по-малко прехващачи, отколкото през 2025 г.“, заяви Зеленски. В същото време, по думите му, „Русия има два пъти повече балистични ракети всеки месец, отколкото преди“.

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Защо „Пейтриът“ са ключови за Украйна

Системите „Пейтриът“ са сред най-важните средства за противовъздушна и противоракетна отбрана, с които Украйна разполага. Те са предназначени да прехващат различни видове въздушни заплахи, включително балистични ракети.

Именно способността им да противодействат на балистични ракети ги прави особено важни за защитата на Киев и други големи украински градове.

Украйна от месеци настоява западните ѝ съюзници да увеличат доставките на системи за противовъздушна отбрана и ракети за тях. Недостигът на прехващачи е един от основните проблеми пред украинската въздушна отбрана на фона на интензивните руски ракетни и дронови атаки.

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Зеленски предупреди, че необходимостта от допълнителни ракети ще стане още по-голяма с наближаването на зимата, когато руските удари срещу енергийната инфраструктура могат да се засилят.

През последните години Москва системно атакува украински градове с комбинация от балистични и крилати ракети, както и с безпилотни летателни апарати. Украйна разчита на западни системи за противовъздушна отбрана, за да защитава населените места, критичната инфраструктура и военните обекти.