Терзиев: Терминал 3 трябва да стане символ на завръщането в България

П роектът за изграждане на нов Терминал 3 на Летище „Васил Левски“ – София е сред най-големите инфраструктурни инвестиции в България през следващите години. Новият терминал трябва да се превърне в символ на завръщането на хората в България и на възможностите за развитие в столицата. Това посочва кметът на София Васил Терзиев в публикация във Facebook.

Над 40 компании искат да построят новия терминал на летището в София

По думите му проектът предвижда изграждането на нов терминал с площ около 65 000 кв. м, който ще бъде свързан с Терминал 2 и ще има капацитет да обслужва до 20 милиона пътници годишно. В плановете са включени още нов транспортен център и подобрени връзки с града.

Очакванията са строителството да започне в следващите години и да приключи около 2030–2031 г.

Според Терзиев значението на проекта не се изчерпва с мащаба му. Кметът подчертава, че по-важният въпрос не е колко пътници ще преминават през терминала, а колко от тях ще изберат да останат и да се развиват в страната.

Вижте как ще изглежда Терминал 3 на Летище София

По думите му Терминал 3 може да бъде символ на държава, към която хората се връщат, както и на град, който създава реални възможности за бъдеще.

През ноември 2025 г. СОФ Кънект обяви началото на етапа "Предварителна квалификация" (Pre-Qualification – PreQ) в тръжната процедура за "Проектиране и изграждане на нов Терминал 3, предтерминално пространство, транспортен център и модернизация на съществуващия Терминал 2 на летище „Васил Левски“ - София, припомня БТА.