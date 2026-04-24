Терзиев: Терминал 3 трябва да стане символ на завръщането в България

Очакванията са строителството да започне в следващите години и да приключи около 2030–2031 г.

24 април 2026, 12:26
П роектът за изграждане на нов Терминал 3 на Летище „Васил Левски“ – София е сред най-големите инфраструктурни инвестиции в България през следващите години. Новият терминал трябва да се превърне в символ на завръщането на хората в България и на възможностите за развитие в столицата. Това посочва кметът на София Васил Терзиев в публикация във Facebook.

Над 40 компании искат да построят новия терминал на летището в София

По думите му проектът предвижда изграждането на нов терминал с площ около 65 000 кв. м, който ще бъде свързан с Терминал 2 и ще има капацитет да обслужва до 20 милиона пътници годишно. В плановете са включени още нов транспортен център и подобрени връзки с града.

Според Терзиев значението на проекта не се изчерпва с мащаба му. Кметът подчертава, че по-важният въпрос не е колко пътници ще преминават през терминала, а колко от тях ще изберат да останат и да се развиват в страната.

Вижте как ще изглежда Терминал 3 на Летище София

По думите му Терминал 3 може да бъде символ на държава, към която хората се връщат, както и на град, който създава реални възможности за бъдеще.

През ноември 2025 г. СОФ Кънект обяви началото на етапа "Предварителна квалификация" (Pre-Qualification – PreQ) в тръжната процедура за "Проектиране и изграждане на нов Терминал 3, предтерминално пространство, транспортен център и модернизация на съществуващия Терминал 2 на летище „Васил Левски“ - София, припомня БТА.

Трайков: Още няма отговор от турска страна за споразумението с „Боташ”

Унищожават над 3,5 тона негодно месо в Дулово

Войник използва секретни данни, за да спечели 400 000$ от залавянето на Мадуро

Мелания Тръмп и Уша Ванс очароваха на традиционния обяд на Първата дама

САЩ и ЕС със споразумение за критичните минерали

ЕС подготвя 21-ви пакет санкции срещу Русия

Украинка се опита да продаде 6-годишния си син за 25 000 долара

NYT: Моджтаба Хаменей е тежко обезобразен, нуждае се от пластична операция

Мъж пострада при трудова злополука в Кранево

"Да, България" иска коалиционно споразумение с ДСБ и ПП

OpenAI фокусира GPT-5.5 към "реална работа"

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров се оттегля от ръководството на ГЕРБ

„Не мога да си държа главата изправена”: Трагедията на жената, починала след уголемяване на бюста с хиалурон

Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса

Търговско напрежение: Тръмп заплаши Великобритания с високи мита заради дигиталния данък

САЩ предлагат 10 млн. долара награда за данни за лидера на иракска въоръжена група

