България

Демерджиев: Мерките по българските граници могат да служат за модел на целия ЕС

Всички 160 служители от постоянния корпус на „Фронтекс“ подпомагат оперативно защитата на границата ни

Стела Христова Стела Христова

1 септември 2026, 18:23
Демерджиев: Мерките по българските граници могат да служат за модел на целия ЕС
Иван Демерджиев   
Източник: БГНЕС

С игурността на българските граници и мерките, които успешно прилагаме, могат да послужат като модел за целия Европейски съюз. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред изпълнителния директор на "Фронтекс" Ханс Лейтенс, цитиран от пресцентъра на МВР. Двамата се обединиха в своите виждания, че "Фронтекс" трябва да подкрепя още по-активно държавите членки в борбата с нелегалната миграция и новите заплахи за сигурността.

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"Необходимо е да се постигне единен стандарт за сигурност на външните граници, който да работи в полза на целия Европейски съюз", подчерта Демерджиев. Той допълни, че цялата общност трябва да бъде в готовност да отговори на новите предизвикателства за сигурността, включително в противодействието на заплахите, произтичащи от навлизането на безпилотни летателни апарати.

"За България партньорството с "Фронтекс" е от ключово значение. Като държава на ключова външна граница на Европейския съюз ние защитаваме не само националната си граница, а сигурността на цялото Шенгенско пространство", заяви още Демерджиев.

Висока оценка беше дадена и на оперативното партньорство с "Фронтекс". В рамките на съвместна операция „България 2026“ по външните граници на страната са разположени 160 служители от постоянния корпус на агенцията, посочиха от МВР.

Освен разговора с изпълнителния директор, министър Демерджиев проведе среща и с българските служители, работещи във "Фронтекс", както и се запозна с работата на оперативния център на агенцията.

"По-силен "Фронтекс" означава преди всичко повече сигурност и по-ефективна подкрепа на терен. Развитието на Агенцията трябва да бъде водено от реалните потребности на държавите членки и конкретните рискове по външните граници“, подчерта българският вътрешен министър.

По-рано днес беше съобщено, че България и Полша ще засилят координацията си по защитата на външните граници на ЕС и противодействието на организираната престъпност. 

Редактор: Стела Христова
Източник: Борислава Бабиновска/БТА    
сигурност на границите Фронтекс нелегална миграция Европейски съюз Иван Демерджиев МВР
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