Историята на едно от най-големите чудеса на Иисус Христос във Витания

Ч естваме Лазаровото Възкресение или Лазаровден.

В днешната събота почитаме едно от най-големите чудеса на Иисус Христос - възкресяването на умрелия Лазар. Това станало в малкото селце Витания, недалече от Йерусалим.

Лазар бил приятел на Христос и заедно със сестрите си Марта и Мария често приемали Учителя и учениците Му на гости. Няколко дни преди страданията и кръстната смърт на Господ Иисус обаче Лазар се разболял и сестрите му съобщили за това на Иисус, за да го посети. Но Христос, Който бил в земите отвъд река Йордан, на около един ден път, нарочно се забавил два дни, докато Лазар умрял. И едва тогава казал на учениците Си: "Нека отидем сега да го събудим!".

Щом пристигнали във Витания, Христос утешил сестрите на Лазар, който бил мъртъв от четири дни, и поискал да види гроба му. А когато отишъл при гроба, вече се усещала миризма от разлагането на тялото. Спасителят се просълзил и само поискал да отстранят каменната плоча, която закривала изсечения в скалата гроб. Тогава вдигнал очи към небето, благодарил на Своя небесен Отец и казал със силен глас: "Лазаре, излез вън!".

Четиридневният мъртвец веднага се надигнал от гроба и пред погледите на всички присъстващи - Иисус, двете сестри и дошлите с тях хора - излязъл увит в погребалните повивки, както юдеите погребвали мъртъвците. Иисус помолил да го разповият и да го оставят да ходи. Така всички се убедили, че това било ново и невиждано чудо, което показало властта на Твореца над природните закони. А то е и своеобразна подготовка на Христовите ученици за Неговото славно възкресение от мъртвите.

Източник: Георги Димитров / Vesti.bg
  • Според българската народна традиция

Лазаровден, „Лазарица“ или „Лазарова събота“ е денят, в който се ознаменува превръщането на подрастващите момичета в моми за женене.

На този ден групи от по шест-седем девойки на възраст от 10 до 16 години, облечени в празнични дрехи или невестински костюми и закичени с венци и китки, обикалят домовете в селото, като пеят обредни песни за всеки член от семейството, възхваляват деца, стари, млади, моми, ергени, невести, както и овчари, говедари, коняри. Домакините ги даряват с яйца и пари.

Вярва се, че къщата, в която са влезли и пели лазарки, ще бъде честита през цялата година. Девойките обхождат горите, реките и ливадите. С песен навлизат в нивите и пожелават богата реколта от раззеленилото се жито.

В миналото нашите баби и дядовци са вярвали, че словото, изречено на този ден, има магическа сила и освен че ще помогне на девойките да се превърнат в жени, ще помогне и на пролетта да смени зимата.

На Лазаровден се откъсват зелени върбови клонки, които ще красят вратите на следващия ден — Връбница (Цветница).

Днес имен ден празнуват Лазар, Лазо, Лачо, Лъчезар.

Източник: Георги Димитров / Vesti.bg
  • Обредната храна и символите на пролетта

Типични за Лазаровден са обредните хлябове – с красиви украси от тесто под формата на цветя, птици или кръстове. Те се носят в църква за освещаване или се подаряват на лазарките. Венците от върба, които момичетата сплитат, се запазват през цялата година – като символ на здраве и защита.

Въпреки че празникът има религиозни корени, неговата народна форма често надделява – и до днес той остава жив мост между християнството и езическите представи за прераждането на природата.​

На Лазаровден църквата отбелязва с празнична литургия Лазаровото въздигане от смъртта, както и паметта на свети мъченик Лазар Български, измъчван и убит на 23 април 1802 г.

Източник: Георги Димитров / Vesti.bg
  • Лазаруване – ритуал на женствеността и благословията

Най-знаковият обичай, свързан с Лазаровден, е лазаруването – древна моминска традиция, която оцелява през вековете. Млади, неомъжени момичета – лазарки – обличат празнични носии, сплитат венци от пролетни цветя и тръгват из селото или квартала, за да благославят домовете с песни и наричания за здраве, плодородие и благополучие.

В замяна, стопаните ги даряват с яйца, брашно и пари – символи на живот и благоденствие. Смята се, че момиче, което не е лазарувало, не може да се омъжи.

През 2025 г. в много български населени места традицията е оживена от местни читалища, училища и културни центрове, които организират възстановки на обичая.

Източник: БТА, Проф. Иеан Желев    
Тръмп даде още 24 часа на Иран: Нов краен срок за сделка или „унищожение“

Тръмп даде още 24 часа на Иран: Нов краен срок за сделка или „унищожение“

Ирански ракети сринаха жилищна сграда в Хайфа, има ранени и изчезнали

Ирански ракети сринаха жилищна сграда в Хайфа, има ранени и изчезнали

Цените на храните тръгнаха нагоре, доматите с най-голям скок

Цените на храните тръгнаха нагоре, доматите с най-голям скок

Китай „лекува“ умората на път с лазерна цветомузика над магистралите

Китай „лекува“ умората на път с лазерна цветомузика над магистралите

Тръмп напомни на Иран, че има още 48 часа, за да сключи споразумение
Ексклузивно

Тръмп напомни на Иран, че има още 48 часа, за да сключи споразумение

Преди 1 ден
Домашен питбул нахапа две деца в Бургас
Ексклузивно

Домашен питбул нахапа две деца в Бургас

Преди 1 ден
Иран обяви, че иракски кораби може да преминават свободно през Ормузкия проток
Ексклузивно

Иран обяви, че иракски кораби може да преминават свободно през Ормузкия проток

Преди 1 ден
САЩ арестуваха племенницата на Касем Солеймани и дъщеря ѝ, след като отмениха визите им
Ексклузивно

САЩ арестуваха племенницата на Касем Солеймани и дъщеря ѝ, след като отмениха визите им

Преди 1 ден
"Украйна от години работи за прекъсване на (руските) газови доставки за Европа", каза унгарският премиер

Това заяви началникът на израелската армия, генерал-лейтенант Еял Замир

Китай и Русия са близки икономически и политически партньори, като отношенията им се задълбочиха още повече след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Гардиън: Унгария избира между досегашния курс и промяна

Унгарците ще гласуват на 12 април на най-значимите избори в Европа тази година

Северна Македония намали акцизите на горивата

Решението беше обявено на пресконференция от премиера Християн Мицкоски

Десетки мигранти са в неизвестност след корабокрушение в Средиземно море

От началото на 2026 г. най-малко 683 мигранти са загинали или са в неизвестност при опити да прекосят морето

Учени предупреждават, че много легендарни места ще изчезнат завинаги

Полицията в Залцбург залови българи крадци на гуми

В петък вечер двамата българи – на 45 и 48 години – отишли с микробус до склад на фирма за продажба на гуми с намерението да влязат вътре с взлом

Кралското семейство се събра в Уиндзор за Великден, бившият принц Андрю остана в сянка

Крал Чарлз III и принцеса Кейт присъстваха на традиционната литургия в параклиса „Сейнт Джордж“, докато скандалите около по-малкия брат на монарха доведоха до неговото отсъствие

Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски на 5 април – поредното от серия украински твърдения, че Москва оказва военна подкрепа на Техеран

Американският президент предупреди Иран, че страната ще се превърне в „ад“, ако не отвори Ормузкия проток, и обяви предстоящи удари по цивилни обекти

Военният министър подчерта, че сигурността на страната е гарантирана чрез НАТО

Унгарският премиер заяви, че президентът на Сърбия Александър Вучич го е информирал в телефонен разговор

След "обстойно претърсване на парка и околността" не е бил открит заподозрян, се посочва в изявлението

Причините за инцидента все още се изясняват

Вучич предупреди за сериозна заплаха за енергийната инфраструктура

Котешка интуиция: могат ли котките да разпознаят добрия и лошия човек?

dogsandcats.bg

Кой вид упражнения е подходящ за вашето куче?

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

След две години пауза: Кралското семейство отново заедно на Великден

Edna.bg

От приятелство до любов като от приказка: Изи от Hell's Kitchen показа мъжа до себе си

Edna.bg

Български национал гледа от пейката как отборът му крачи към титлата на Гърция

Gong.bg

Интер разкъса Рома в специална вечер за Лаутаро Мартинес

Gong.bg

Отново поскъпване на основни хранителни стоки на борсите

Nova.bg

Тръмп даде ултиматум на Иран до вторник вечер да отвори Ормузкия проток

Nova.bg