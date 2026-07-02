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Признаваш нарушение пред КЗК – глобата може да е с до 30% по-ниска

Проект на правила предвижда по-бързо приключване на производства при съдействие от страна на проверяваните компании

Маргарита Костадинова

2 юли 2026, 10:58
Признаваш нарушение пред КЗК – глобата може да е с до 30% по-ниска
Източник: iStock photos/Getty images

Компании, проверявани за нарушения на правилата за конкуренцията, може да получат възможност за по-ниска санкция, ако признаят нарушението или не оспорват констатациите на Комисията за защита на конкуренцията.

Това предвижда проект на правила за постигане на споразумение с КЗК, публикуван от Комисията за обществено обсъждане.

Новият механизъм ще се прилага при производства за нарушения на Закона за защита на конкуренцията и на европейските правила за конкуренцията. Става дума за случаи като забранени споразумения между фирми, съгласувани практики, които ограничават пазара, както и злоупотреба с монополно или господстващо положение.

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Идеята е процедурите да приключват по-бързо, когато проверяваната компания съдейства на КЗК и приема установените факти. Така се спестява време и административен ресурс, а глобата може да бъде намалена.

Според проекта размерът на намалението ще зависи от момента, в който фирмата поиска споразумение.

Ако това стане на по-ранен етап – преди КЗК официално да предяви твърденията си за извършено нарушение – санкцията може да бъде намалена с между 16% и 30%.

Ако искането бъде направено по-късно, след като Комисията вече е предявила твърдения за нарушение, намалението ще бъде по-малко – между 10% и 15%.

Процедурата ще бъде доброволна. Тя може да бъде предложена както от КЗК, така и от проверяваното предприятие. И двете страни ще имат право да откажат споразумение. Ако такова не бъде постигнато, производството ще продължи по общия ред.

При определяне на конкретното намаление КЗК ще отчита няколко обстоятелства – на какъв етап започва процедурата, колко тежко е нарушението, дали фирмата е оказала реално съдействие, дали е спестила ресурс на Комисията и дали е упражнила правата си по начин, който удължава производството.

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Проектът предвижда още, че процедурата по споразумение няма да се прилага във всички случаи. Тя няма да е допустима, ако предприятие е извършило повторно нарушение, ако случаят не е подходящ за споразумение или ако има други обстоятелства, които налагат производството да продължи по общия ред.

КЗК посочва, че въвеждането на подобен механизъм е свързано с препоръки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Подобни процедури се използват и в практиката на Европейската комисия и в други държави от ЕС.

Целта е органът по конкуренция да може по-бързо да приключва производства, когато бизнесът съдейства и приема констатациите, без това да отменя отговорността за извършеното нарушение.

Редактор: Маргарита Костадинова
КЗК защита на конкуренцията споразумение глоби картели бизнес обществено обсъждане
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