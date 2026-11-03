Пламъци в Ормузкия проток: Иран съобщи за три горящи танкера

Три петролни танкера се натъкнаха на мини и се запалиха в Ормузкия проток, съобщи иранската агенция Тасним, позовавайки се на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Според иранските военноморски сили корабите са използвали забранени маршрути, а навигационните и идентификационните им системи са били изключени.

Иран предупреди останалите плавателни съдове да спазват неговите правила за корабоплаване и да не оказват съдействие на американските въоръжени сили.

📌الحرس الثوري: انفجارات وحرائق تصيب 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز اقرأ المزيد: https://t.co/UcyqXzIx9k https://t.co/55jzv8ksjo — فلسطين أون لايـن (@F24online) November 3, 2026

Три петролни танкера се натъкнаха на мини в Ормузкия проток днес и се запалиха, съобщи иранска информационна агенция Тасним, цитирана от BTA World.

Агенцията се позовава на военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

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Според тях танкерите са навлезли в неразрешени за корабоплаване маршрути. Навигационните им системи и системите за идентификация са били изключени.

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От иранските военноморски сили заявиха, че плавателните съдове са останали да горят в южното крайбрежие на протока.

Те предупредиха корабите да не пренебрегват иранските разпоредби за корабоплаване и да не си сътрудничат с американските въоръжени сили при преминаване по неразрешени маршрути.