Пламъци в Ормузкия проток: Иран съобщи за три горящи танкера

- Три петролни танкера се натъкнаха на мини и се запалиха в Ормузкия проток, съобщи иранската агенция Тасним, позовавайки се на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.
- Според иранските военноморски сили корабите са използвали забранени маршрути, а навигационните и идентификационните им системи са били изключени.
- Иран предупреди останалите плавателни съдове да спазват неговите правила за корабоплаване и да не оказват съдействие на американските въоръжени сили.
📌الحرس الثوري: انفجارات وحرائق تصيب 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز اقرأ المزيد: https://t.co/UcyqXzIx9k https://t.co/55jzv8ksjo— فلسطين أون لايـن (@F24online) November 3, 2026
Три петролни танкера се натъкнаха на мини в Ормузкия проток днес и се запалиха, съобщи иранска информационна агенция Тасним, цитирана от BTA World.
Агенцията се позовава на военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.
Петролен танкер се взриви след сблъсък с морска мина в Ормузкия проток
Според тях танкерите са навлезли в неразрешени за корабоплаване маршрути. Навигационните им системи и системите за идентификация са били изключени.
Два танкера пламнаха край Ормузкия проток
От иранските военноморски сили заявиха, че плавателните съдове са останали да горят в южното крайбрежие на протока.
Те предупредиха корабите да не пренебрегват иранските разпоредби за корабоплаване и да не си сътрудничат с американските въоръжени сили при преминаване по неразрешени маршрути.