Иран иска "сериозен преглед" на връзките си с арабските държави от Персийския залив

О тношенията на Иран с арабските държави от Персийския залив ще изискват "сериозен преглед", ограничаващ влиянието на външни играчи, за да може регионът да стане проспериращ, заяви посланикът на Ислямската република в Саудитска Арабия пред Ройтерс.

На въпрос дали е загрижен, че отношенията ще бъдат нарушени от войната, посланик Алиреза Енаяти заяви: "Ние сме съседи и не можем един без друг. Ще ни е необходим сериозен преглед".

"Това, на което регионът е свидетел през последните пет десетилетия, е резултат от изключващ подход и прекомерна зависимост от външни сили", каза той в писмен отговор на въпроси, призовавайки за по-дълбоки връзки между членовете на Съвета за сътрудничество на арабските държави от Персийския залив, Иран и Ирак.

Арабските държави от Персийския залив бяха подложени на повече от 2000 удара с ракети и дронове от началото на войната на 28 февруари, като целите бяха както дипломатически мисии и военни бази на САЩ, така и критична петролна инфраструктура, пристанища, летища, хотели и жилищни и офис сгради.

Същевременно Енаяти отрече Иран да е отговорен за атаките срещу петролната инфраструктура на Саудитска Арабия.

Iran on Sunday warned countries against getting involved in its war with the United States and Israel, after President Donald Trump urged world powers to escort oil tankers through the Strait of Hormuz chokepoint in the Gulf.

"Иран не отговорен за тези атаки. Ако Иран ги беше извършил, щеше да ги обяви", каза Енаяти, но не посочи, кой стои зад въздушните удари.

В изявленията на саудитското министерство на отбраната не се назовават виновниците за атаките. Енаяти заяви, че Иран атакува само американски и израелски цели и интереси. Иранският дипломат добави, че лично поддържа постоянен контакт със саудитски официални лица, като отношенията "се развиват естествено" в много области.

По думите му Техеран поддържа връзка с Рияд във връзка с публично заявената позиция на Саудитска Арабия, че нейната земя, море и въздух няма да бъдат "използвани за атака срещу Иран", без да оповестява подробности.

Дипломатът се обърна към държавите от Персийския залив, заявявайки, че войната "е наложена на нас и на региона".

Според него, за да бъде решен конфликът е неужно САЩ и Израел да спрат атаките си и страните от региона не бива да бъдат въвличани. Енаяти добави, че Иран иска международни гаранции, че няма да бъде атакуван отново. "Само тогава можем да се съсредоточим върху изграждането на проспериращ регион", каза в заключение иранският посланик.