Забравете за пилатес: 10 упражнения, които всъщност укрепват мускулите

Малко упражнения укрепват мускулите на цялото тяло по-ефективно от пилатес

16 март 2026, 06:29
Забравете за пилатес: 10 упражнения, които всъщност укрепват мускулите
М алко упражнения укрепват мускулите на цялото тяло по-ефективно от пилатес. Те повишават издръжливостта, подобряват стойката и гъвкавостта и допринасят за цялостното укрепване на сърдечно-съдовата и опорно-двигателната система.

Мъртва тяга

Мъртвата тяга натоварва торса (коремните, гръбните и тазовите мускули), за да стабилизира цялото тяло. В сравнение с пилатес, който може да подобри състоянието на тези мускули и издръжливостта, мъртвата тяга развива функционална сила, която подобрява стойката, защитава гръбначния стълб и улеснява ежедневните задачи като повдигане и носене на тежки предмети.

Направете упражнението така:

  • Дръжте щанга или дъмбел във всяка ръка, застанете изправени, краката са на ширината на ханша
  • Дръжте гърба си изправен, сгънете коленете и бедрата си, като спускате тежестта си към пода
  • Когато повдигате, стегнете мускулите си и стиснете седалищните си мускули.
  • Изпълнете 2-3 серии от 8-12 повторения

Клякане

Кляканията ангажират мускулите на торса и стимулират стабилизирането на гръбначния стълб под натоварване. Въпреки че Пилатес подобрява контрола и издръжливостта на торса, той не принуждава торса да се справя с натоварването на цялото тяло, както правят клековете.

Направете го правилно така:

  • Застанете, краката трябва да са на ширината на раменете.
  • Сгънете коленете и бедрата си, за да се спуснете в клекнало положение, сякаш седите на стол, като държите гърдите си повдигнати
  • Застанете изправени, като държите торса си стегнат и притискате петите си
  • изпълнете 2-3 серии от 8-12 повторения

Бръмбар

Това упражнение укрепва мускулите в долната част на корема и подобрява контрола и координацията. Може да помогне за предотвратяване на наранявания по време на ежедневни дейности.

Как да го направите:

  • Легнете по гръб с повдигнати ръце и крака. Дръжте коленете си свити под ъгъл от 90 градуса.
  • Бавно спуснете дясната ръка и левия крак, като стягате мускулите на торса си
  • Върнете се в изходна позиция и сменете страните
  • Изпълнете 2-3 серии от 8-12 повторения

Велосипедни завои

Велосипедните коремни преси укрепват коремните мускули и косите коремни мускули, подобрявайки силата и стабилността на торса. Те принуждават торса да работи по-усилено по време на движението, подобрявайки реалната сила.

Правила за изпълнение на упражнението:

  • Започнете, като легнете по гръб, с ръце зад главата, повдигнати крака и свити колене
  • издърпайте десния си лакът към лявото коляно, докато изправяте десния си крак
  • сменете страните, като доближите левия си лакът до дясното коляно, продължавайки да редувате движения, повтаряйки цикличното движение
  • изпълнете 2-3 серии от 8-12 повторения

Баланс на четири крака

Упражнението укрепва гърба и торса, подобрявайки опората и баланса на гръбначния стълб. То осигурява истинска стабилност на торса, която предпазва гърба по време на ежедневните движения.

Направете упражнението така:

  • започнете на ръце и колене
  • изправете дясната си ръка пред себе си, а левия си крак зад себе си
  • Задръжте за няколко секунди, след което сменете страните. Продължете да редувате.
  • изпълнете 2-3 серии от 8-12 повторения

Щука

Това е динамично упражнение, което е насочено предимно към гръдните мускули, като същевременно ангажира долната част на гърба, седалищните мускули и задните бедрени мускули.

Следвайте тези съвети:

  • Започнете в позиция планк с крака върху фитнес топка за стабилност.
  • повдигнете бедрата си към тавана, образувайки обърната V-образна форма с тялото си
  • бавно се спуснете обратно до позицията на планк
  • изпълнете 2-3 серии от 8-12 повторения

Поддържане на позицията на тялото

Това укрепва цялото тяло, развивайки сила и стабилност.

Упражнението се изпълнява правилно, както следва:

  • започнете да лежите по гръб
  • Държейки долната част на гърба си на пода, повдигнете краката си от пода и леко повдигнете раменете си
  • Задръжте тази позиция възможно най-дълго, като едновременно дишате и стягате мускулите на торса.
  • изпълнете 2-3 серии за 30-60 секунди

Изпомпване на топката

Ролките с топка за стабилност ангажират дълбоките мускули на торса, укрепвайки корема и гърба. Те карат тялото ви да работи по-усилено, контролирайки движенията ви, като същевременно защитават гръбначния ви стълб.

Направете го правилно така:

  • поставете ръцете си върху топката, коленете ви трябва да са на пода
  • бутнете топката напред, като държите мускулите на торса си стегнати
  • бавно се върнете в изходна позиция
  • изпълнете 2-3 серии от 8-12 повторения

Прехвърляне на тегло

Носенето на тежки предмети укрепва торса и раменете, за да подобри стойката и да развие силата на захвата. Това упражнение тренира мускулите по начини, които могат да помогнат при ежедневни задачи като повдигане и носене.

Ето как да го направите:

  • започнете, като държите дъмбели или пудовки във всяка ръка отстрани
  • Бавно вървете напред, като държите раменете си назад и мускулите си стегнати. Дръжте главата си вдигната и избягвайте да се навеждате напред.
  • Стремете се да ходите 30-60 секунди в 2-3 серии
  • Мъртва тяга с пудовка с една ръка

Това упражнение помага за развитието на силата и координацията на торса, което подобрява изпълнението на ежедневните задачи.

Следвайте тези съвети:

  • легнете по гръб, като държите тежестта директно върху едното рамо
  • изправете се бавно, като държите тежестта над главата си
  • Внимателно се спуснете надолу, като стегнете мускулите на торса си.
  • изпълнете 2-3 серии от 8-12 повторения
Източник: rbc.ua    
Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата
Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата

„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си
„Умрях.. за кафе": Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си

Автобус катастрофира край Ловеч
Автобус катастрофира край Ловеч

Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа
Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа

