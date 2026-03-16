Забравете за пилатес: 10 упражнения, които всъщност укрепват мускулите

М алко упражнения укрепват мускулите на цялото тяло по-ефективно от пилатес. Те повишават издръжливостта, подобряват стойката и гъвкавостта и допринасят за цялостното укрепване на сърдечно-съдовата и опорно-двигателната система.

Мъртва тяга

Мъртвата тяга натоварва торса (коремните, гръбните и тазовите мускули), за да стабилизира цялото тяло. В сравнение с пилатес, който може да подобри състоянието на тези мускули и издръжливостта, мъртвата тяга развива функционална сила, която подобрява стойката, защитава гръбначния стълб и улеснява ежедневните задачи като повдигане и носене на тежки предмети.

Направете упражнението така:

Дръжте щанга или дъмбел във всяка ръка, застанете изправени, краката са на ширината на ханша

Дръжте гърба си изправен, сгънете коленете и бедрата си, като спускате тежестта си към пода

Когато повдигате, стегнете мускулите си и стиснете седалищните си мускули.

Изпълнете 2-3 серии от 8-12 повторения

Клякане

Кляканията ангажират мускулите на торса и стимулират стабилизирането на гръбначния стълб под натоварване. Въпреки че Пилатес подобрява контрола и издръжливостта на торса, той не принуждава торса да се справя с натоварването на цялото тяло, както правят клековете.

Направете го правилно така:

Застанете, краката трябва да са на ширината на раменете.

Сгънете коленете и бедрата си, за да се спуснете в клекнало положение, сякаш седите на стол, като държите гърдите си повдигнати

Застанете изправени, като държите торса си стегнат и притискате петите си

изпълнете 2-3 серии от 8-12 повторения

Бръмбар

Това упражнение укрепва мускулите в долната част на корема и подобрява контрола и координацията. Може да помогне за предотвратяване на наранявания по време на ежедневни дейности.

Как да го направите:

Легнете по гръб с повдигнати ръце и крака. Дръжте коленете си свити под ъгъл от 90 градуса.

Бавно спуснете дясната ръка и левия крак, като стягате мускулите на торса си

Върнете се в изходна позиция и сменете страните

Изпълнете 2-3 серии от 8-12 повторения

Велосипедни завои

Велосипедните коремни преси укрепват коремните мускули и косите коремни мускули, подобрявайки силата и стабилността на торса. Те принуждават торса да работи по-усилено по време на движението, подобрявайки реалната сила.

Правила за изпълнение на упражнението:

Започнете, като легнете по гръб, с ръце зад главата, повдигнати крака и свити колене

издърпайте десния си лакът към лявото коляно, докато изправяте десния си крак

сменете страните, като доближите левия си лакът до дясното коляно, продължавайки да редувате движения, повтаряйки цикличното движение

изпълнете 2-3 серии от 8-12 повторения

Баланс на четири крака

Упражнението укрепва гърба и торса, подобрявайки опората и баланса на гръбначния стълб. То осигурява истинска стабилност на торса, която предпазва гърба по време на ежедневните движения.

Направете упражнението така:

започнете на ръце и колене

изправете дясната си ръка пред себе си, а левия си крак зад себе си

Задръжте за няколко секунди, след което сменете страните. Продължете да редувате.

изпълнете 2-3 серии от 8-12 повторения

Щука

Това е динамично упражнение, което е насочено предимно към гръдните мускули, като същевременно ангажира долната част на гърба, седалищните мускули и задните бедрени мускули.

Следвайте тези съвети:

Започнете в позиция планк с крака върху фитнес топка за стабилност.

повдигнете бедрата си към тавана, образувайки обърната V-образна форма с тялото си

бавно се спуснете обратно до позицията на планк

изпълнете 2-3 серии от 8-12 повторения

Поддържане на позицията на тялото

Това укрепва цялото тяло, развивайки сила и стабилност.

Упражнението се изпълнява правилно, както следва:

започнете да лежите по гръб

Държейки долната част на гърба си на пода, повдигнете краката си от пода и леко повдигнете раменете си

Задръжте тази позиция възможно най-дълго, като едновременно дишате и стягате мускулите на торса.

изпълнете 2-3 серии за 30-60 секунди

Изпомпване на топката

Ролките с топка за стабилност ангажират дълбоките мускули на торса, укрепвайки корема и гърба. Те карат тялото ви да работи по-усилено, контролирайки движенията ви, като същевременно защитават гръбначния ви стълб.

Направете го правилно така:

поставете ръцете си върху топката, коленете ви трябва да са на пода

бутнете топката напред, като държите мускулите на торса си стегнати

бавно се върнете в изходна позиция

изпълнете 2-3 серии от 8-12 повторения

Прехвърляне на тегло

Носенето на тежки предмети укрепва торса и раменете, за да подобри стойката и да развие силата на захвата. Това упражнение тренира мускулите по начини, които могат да помогнат при ежедневни задачи като повдигане и носене.

Ето как да го направите:

започнете, като държите дъмбели или пудовки във всяка ръка отстрани

Бавно вървете напред, като държите раменете си назад и мускулите си стегнати. Дръжте главата си вдигната и избягвайте да се навеждате напред.

Стремете се да ходите 30-60 секунди в 2-3 серии

Мъртва тяга с пудовка с една ръка

Това упражнение помага за развитието на силата и координацията на торса, което подобрява изпълнението на ежедневните задачи.

Следвайте тези съвети: