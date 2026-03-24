Земетресение с магнитуд 7,6 разтърси Тонга в южната част на Тихия океан

З еметресение с магнитуд 7,6 - с епицентър на относително голяма дълбочина - бе регистрирано днес в Тихия океан в района на островното кралство Тонга, предаде Ройтерс.

Световната агенция се позова на информация на Американския институт по геофизика (USGS).

Трусът е с дълбочина от близо 238 километра, пояснява Ройтерс.

#BREAKING : A powerful magnitude 7.6 earthquake has struck near Tonga in the South Pacific Ocean. A tsunami alert has been issued for the entire country, with authorities urging residents to move to higher ground immediately.#Earthquake #Tonga #Tsunami #NaturalDisaster… pic.twitter.com/TcNqKfXcXB — upuknews (@upuknews1) March 24, 2026

Почти по същото време миналата година - на 30 март, архипелагът в южната част на Тихия океан бе разтърсен от земетресение с магнитуд 7,1.

Епицентърът на тогавашния трус бе на дълбочина 10 километра и отстоеше на 76 км югоизточно от град Пангай.

Земетресение с магнитуд 6,9 разлюля Тонга

Какво да правим при земетресение?

Земетресенията са внезапни и често разрушителни природни явления, които могат да причинят значителни материални щети и човешки жертви. Правилните действия преди, по време и след земетресение са от съществено значение за минимизиране на риска и осигуряване на безопасност. Историята на човечеството е осеяна с множество примери за опустошителни земетресения, което подчертава необходимостта от адекватна подготовка и бърза реакция.

Подготовката е ключова за оцеляването при земетресение. Препоръчително е да се изгради план за действие, който включва:

Авариен комплект - той трябва да съдържа вода, нетрайни храни, лекарства, фенерче с батерии, радио, свирка, одеяла, основни инструменти и копия на важни документи. Семеен план - обсъдете със семейството си къде да се скриете по време на трус и къде да се съберете след това, ако сте разделени. Определете контактна точка извън града. Обезопасяване на дома - закрепете тежки мебели като библиотеки, гардероби и телевизори към стените. Преместете тежки предмети от високи рафтове. Уверете се, че знаете къде се намират главните кранове за спиране на вода, газ и електричество. Идентифициране на безопасни места - определете най-безопасните места във всяка стая – обикновено под здрави маси или бюра, далеч от прозорци и външни стени.

По време на земетресението:

Когато земетресението започне, бързата и правилна реакция е жизненоважна.

На закрито - приложете принципа "Клекни, Покрий се, Дръж се здраво". Клекнете до пода, покрийте главата и врата си с ръце или се скрийте под здрава маса/бюро. Дръжте се здраво за мебелта, за да не се измести. Стойте далеч от прозорци, огледала, висящи предмети и външни стени. Не използвайте асансьори. На открито - отдалечете се бързо от сгради, дървета, стълбове и електропроводи. В превозно средство - отбийте встрани и спрете на открито място, далеч от мостове, тунели, сгради и електропроводи. Останете в автомобила до отшумяване на труса.

След земетресението:

След като основният трус отмине, опасността не е приключила.

Бъдете подготвени за вторични трусове (афтършокове).