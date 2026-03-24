Земетресение с магнитуд 7,6 разтърси Тонга в южната част на Тихия океан

Трусът е с дълбочина от близо 238 километра

24 март 2026, 09:17
З еметресение с магнитуд 7,6 - с епицентър на относително голяма дълбочина - бе регистрирано днес в Тихия океан в района на островното кралство Тонга, предаде Ройтерс.

Световната агенция се позова на информация на Американския институт по геофизика (USGS). 

Трусът е с дълбочина от близо 238 километра, пояснява Ройтерс.

Почти по същото време миналата година - на 30 март, архипелагът в южната част на Тихия океан бе разтърсен от земетресение с магнитуд 7,1.

Епицентърът на тогавашния трус бе на дълбочина 10 километра и отстоеше на 76 км югоизточно от град Пангай.

Земетресение с магнитуд 6,9 разлюля Тонга

  • Какво да правим при земетресение?

Земетресенията са внезапни и често разрушителни природни явления, които могат да причинят значителни материални щети и човешки жертви. Правилните действия преди, по време и след земетресение са от съществено значение за минимизиране на риска и осигуряване на безопасност. Историята на човечеството е осеяна с множество примери за опустошителни земетресения, което подчертава необходимостта от адекватна подготовка и бърза реакция.

  • Подготовката е ключова за оцеляването при земетресение. Препоръчително е да се изгради план за действие, който включва:
  1. Авариен комплект - той трябва да съдържа вода, нетрайни храни, лекарства, фенерче с батерии, радио, свирка, одеяла, основни инструменти и копия на важни документи.
  2. Семеен план - обсъдете със семейството си къде да се скриете по време на трус и къде да се съберете след това, ако сте разделени. Определете контактна точка извън града.
  3. Обезопасяване на дома - закрепете тежки мебели като библиотеки, гардероби и телевизори към стените. Преместете тежки предмети от високи рафтове. Уверете се, че знаете къде се намират главните кранове за спиране на вода, газ и електричество.
  4. Идентифициране на безопасни места - определете най-безопасните места във всяка стая – обикновено под здрави маси или бюра, далеч от прозорци и външни стени.
  • По време на земетресението:

Когато земетресението започне, бързата и правилна реакция е жизненоважна.

  1. На закрито - приложете принципа "Клекни, Покрий се, Дръж се здраво". Клекнете до пода, покрийте главата и врата си с ръце или се скрийте под здрава маса/бюро. Дръжте се здраво за мебелта, за да не се измести. Стойте далеч от прозорци, огледала, висящи предмети и външни стени. Не използвайте асансьори.
  2. На открито - отдалечете се бързо от сгради, дървета, стълбове и електропроводи.
  3. В превозно средство - отбийте встрани и спрете на открито място, далеч от мостове, тунели, сгради и електропроводи. Останете в автомобила до отшумяване на труса.
  • След земетресението:

След като основният трус отмине, опасността не е приключила.

Бъдете подготвени за вторични трусове (афтършокове).

  1. Проверете за ранени - окажете първа помощ, ако можете, и потърсете помощ за сериозно пострадали.
  2. Проверете за повреди - внимателно проверете дома си за течове на газ (по мирис), повреди по електрическата инсталация (искри, прекъснати кабели) или структурни проблеми. При мирис на газ, незабавно напуснете и уведомете властите.
  3. Слушайте официални съобщения - използвайте радио с батерии, за да слушате информация и указания от властите. Избягвайте използването на телефон, освен при спешни случаи, за да не претоварвате мрежата.
  4. Избягвайте повредени сгради - не влизайте в сгради, които видимо са пострадали, докато не бъдат проверени от експерти. Знанието и подготовката са най-мощните инструменти за защита при земетресение. Информираността за тези стъпки значително повишава шансовете за безопасност и бързо възстановяване.
Източник: БТА, Иво Тасев    
