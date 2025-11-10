Кола прегази куче в София

М ъж прегази куче с колата си в София и го остави да умре. Това предизвика вълна от недоволство в социалните мрежи, предава "Фокус".
На видео се вижда как водачът излиза на бавен ход и прегазва кучето, което е легнало на тротоара в столичния квартал "Разсадника". Когато гумата е върху кучето, шофьорът слиза от колата, поглежда агонизиращото животно, качва се обратно в колата и преминава през него.
Жената, публикувала видеото споделя, че мъжът, който посочва, за когото посочва, че е лекар, я е молил да не бъде разпространявано.
"Докторът помоли да не даваме гласност, защото 10 години се бори за кариерата си в София. И накрая предложи да пием кафе и да си поговорим", обяснява жената.
Граждани създадоха петиция след случая. Исканията им се следните:
Да извършат пълно, безпристрастно и прозрачно разследване на случая с кучето Мая.
Да осигурят ефективно прилагане на чл. 325б от Наказателния кодекс, който предвижда наказания за жестокост към животни.
Да предприемат законодателни промени, които да засилят отговорността и санкциите при умишлени действия, довели до смърт или страдание на животни.
Да организират национални кампании за информиране и образование относно хуманното отношение към животните.