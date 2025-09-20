България

Доц. Ангел Кунчев за ваксините: Хората се убедиха в смисъла на това да бъдеш предпазен

„В XXI в. да обясняваш на някого, че е нормално да е на воден режим, няма нужда са си специалист, за да знаеш, че това крие някои здравни рискове”, каза главният здравен държавен инспектор по повод режима на водата в редица населени места в България

20 септември 2025, 10:01
Предаването „Ничия земя“ на Даниела Тренчева с престижна награда „Златна монета култура“

Отложиха делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна

"Дружба" - 2 без парно почти 3 месеца: Терзиев нареди външен одит в "Топлофикация София"
Законопроектът за ракията и виното е оттеглен - няма ограничения за домашното производство

Делян Пеевски с остро писмо към премиера Желязков – иска спешни мерки за проблема с безводието

Росен Желязков: Домашната ракия и вино са изконен бит на българина, няма да им посягаме

Ивелин Михайлов: Ще подкрепим президента Радев, ако влезе в НС

Ивайло Мирчев: България има трима премиери - един истински, един номинален и един, на който много му се иска

К ъдето има режим на водата, удвояваме контрола. Това увери главният здравен държавен инспектор доц. Ангел Кунчев в предаването „Събуди се” по NOVA. Ръст на болните на тези места няма. „Много неприятна ситуация!

В XXI в. да обясняваш на някого, че е нормално да е на воден режим, няма нужда са си специалист, за да знаеш, че това крие някои здравни рискове.

Същевременно тази ситуация не е от вчера и днес, имаме опит с райони, в които това е от години”, заяви доц. Кунчев.

По думите му при липсата на вода трябва да се вземат някои алтернативни мерки – дезинфекция, миене на ръцете след тоалетна, преди ядене.

„От години нямаме тежък, сериозен епидемичен взрив на водна основа, който се е предал чрез вода, независимо дали от водоноски, дали от мрежата при това постоянно спиране и тръгване. Там, където има режим, ние почти удвояваме нашия контрол върху качества на питейната вода. И когато има дори най-малки отклонения, спираме от употреба, с пълното съзнание, че това още повече утежнява ситуацията”, каза доц. Кунчв.

Не винаги най-видимото е най-опасно,

казва още специалистът. Хората реагират когато има отклонение в цвета на водата. Това обаче се случвало често през пролетта, когато има валежи, когато се разтапят снеговете. То обаче не криело кой знае какви рискове.

Доц. Кунчев увери, че когато има отклонения в нормите, водата се спира.

  • За задължителната ваксина за варицела

„Много радостна новина. Проблемът с варицелата го обсъждаме от много време и всички са убедени от необходимостта това да стане. Когато има 25 000-30 000 заболявания годишно, дори да е малък процентът на усложнения – 2-3%, това формира не малък брой от деца, които влизат в болница”, заяви доц. Кунчев.

„Опитът на много страни по света, където отдавна се ползва, показва, че ефектът е прекрасен – само няколко години след въвеждането ѝ, рязко пада въобще заболяемостта от варицела”, обясни доц. Кунчев.

  • За грипа и ваксината срещу грип

„Рано е да се говори за грипа. Обикновено първите прояви на отделни случаи, пръснати из страната, хващаме едва началото на ноември, а понякога дори и в края на ноември. Те постепенно започват да растат, минават една граница, а ние пък от 1 октомври започваме да изследваме много по-голям брой проби от цялата страна. за да знаем какво е движението. Но в момента ситуацията е спокойна, не само в България, а и в цялото Северно полукълбо и в Европа все още няма грипна вълна“, увери доц. Кунчев.

„В последните години търсенето на противогрипни ваксини е много голямо - до такава степен, че в последните 2-3 години в края на декември вече няма ваксини. Това показва, че хората се убедиха в смисъла на това да бъдеш предпазен и да си спестиш 10 дни лежане вкъщи, усложнения, лечение, което струва поне 10-15 пъти повече от ваксината“, каза експертът. Той съобщи, че тази година страната ни е поръчала със 100 000 бройки повече противогрипни ваксини.

Относно назалните противогрипни ваксини за деца той каза: „Много голямо е и търсенето на назалните ваксини за деца, защото се прилагат леко, няма го неприятния момент на боцкането, само капваш в носа. Защитата е локална, което също дава предимства. Тази ваксина е препоръчителна най-вече за деца с компрометиран имунитет, но всеки който иска да се предпази този сезон и да знае, че няма да има проблем с грипа и той и детето му, естествено е добре да се имунизира“.

ваксини грип варицела режим на водата доцент Ангел Кунчев главен здравен държавен инспектор
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
