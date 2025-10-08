Кметът на район "Слатина" предлага помощ за кризата с боклука в "Люлин" и "Красно село"

В четвъртък и петък район "Слатина" ще предостави две товарни превозни средства с по трима служители, а за събота и неделя едно товарно превозно средство и служители за справяне с кризата с отпадъците в "Люлин" и "Красно село". Това съобщиха от районната администрация на район "Слатина".

Нова организация на сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село"

Кметът на столичния район "Слатина" Георги Илиев е изпратил писмо до кмета на София Васил Терзиев, в което го уведомява каква помощ може да предостави районната администрация, без сериозно да се нарушава работата в района.

Криза с боклука в София: Общината поема отпадъците на 300 000 столичани

"Вярвам, че и колегите от другите столични райони могат да направят преглед на наличната си техника и при възможност да помогнат за решаването на тази криза в града ни. В чисто човешки план трябва да сме солидарни във възникналата ситуация“, коментира Георги Илиев. Той допълва, че са проведени разговори с директора на Столичното предприятие за третиране на отпадъците Николай Савов, който ръководи организацията по сметосъбирането и сметоизвозването в двата района.

Камиони на Столичното предприятие за отпадъци вече извозват боклука от "Люлин" и "Красно село"

От 4 октомври в столичните райони "Люлин" и "Красно село" влезе в сила нова временна организация за сметосъбирането, след като Общината отказа да подпише договор с единствения останал участник в обществената поръчка за сметопочистване. Васил Терзиев заяви тогава, че Столичната община няма да приеме оферта, която надхвърля трикратно прогнозната цена от 200 лв. на тон. "Няма да позволя да се плащат неразумни цени за услуга, която може да се извършва и на реална стойност“, подчерта кметът на София.