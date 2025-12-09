България

Кметът на Ботевград забрани митинга на "ДПС-Ново" начало в града

Демонстрациите са под мотото "НЕ на омразата!"

9 декември 2025, 10:44
Започнаха проверки на въжени линии, ски влекове, асансьори и плувни басейни преди зимния сезон

Фалстарт: Здравната комисия не събра кворум, за да разгледа бюджета на НЗОК

Грипът, който по думите на д-р Николова „удря като влак“, се очаква у нас през януари

Вертолет

След брутален побой в

Ресорната комисия в НС прие на първо четене бюджета на ДОО за 2026 г.

Времето във вторник - мъгла на север, слънце на юг и до 11 градуса

Двама арестувани за жесток побой в

К метът на Ботевград забрани митинга на "ДПС-Ново" начало в града.

Това става, след като от партията обявиха вчера, че организират контрапротести в повече от 20 населени места в страната. Демонстрациите са в подкрепа на кабинета "Желязков", а техният слоган е "Не на омразата".

"ДПС-Ново начало": Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората

"Кметовете не могат да разрешават, но могат да забраняват. Извинете, че забранявам на Ботевград да излезе да брани Пеевски!", написа градоначалникът Иван Гавалюгов и публикува документа от заповедта си.

Мотивите за забраната са свързани с масово недоволство сред жителите на Ботевград, изразено в социалните мрежи и местните медии - възмущение и несъгласие от това, че митингът е свързан с подкрепа за правителството, и по-специално е организиран от партия, за която съгражданите заявяват, че не припознават нито идеите, нито методите.

Според местни жители и сигнали от граждани, липсва местна структура на партията, а организаторите вероятно ще наберат хора от други населени места. Това би могло да създаде впечатление, че митингът отразява позиции на самата общност — нещо, на което много жители се противопоставят.

В текста се посочва и риск от ескалиране на напрежение - потенциални контрапротести, провокации, сблъсъци между местни жители и „доведени“ участници. Заради това се посочва, че наличният състав на районно управление „Полиция“ – Ботевград не може да гарантира охраната на обществения ред, а привличането на допълнителни външни сили е трудно.

На база на тези обстоятелства, общественото настроение и опасността за реда, заповедта забранява провеждането на митинга.

Заповедта е издадена в съответствие с изискванията на чл. 12 ал. 3 от закона и е връчена на организаторите и на органите на реда. Тя може да бъде обжалвана пред Административен съд – София област, но жалбата не спира изпълнението ѝ.

Къде "ДПС‑Ново начало" са заявили митинги днес (09.12.2025)

Според прессъобщение на партията, митингите под мотото "НЕ на омразата!" започват днес от 18:00 часа в няколко населени места. 

  • Белица - центъра на града
  • Руен - площада пред общината 
  • Провадия - централен площад 
  • Велико Търново - пл."Майка България"
  • Видин - площада пред общината
  • Враца - площад между читалището и общината 
  • Крушари (област Добрич) - НЧ "Йордан Драгнев" 
  • Кърджали - пл.“Освобождение" 
  • Кюстендил- пл."Велбъжд"
  • Луковит- централен площад
  • Монтана - пл. “Жеравица" пред сградата на обл.администрация
  • Сърница- пред общината
  • Плевен - пред ДКТ "Иван Радоев"
  • Асеновград - площад "акад. Николай Хайтов“
  • Разград - пл."Независимост"
  • Ветово (област Русе) - пред общинска администрация
  • Дулово - площада пред общината
  • Сливен - пл.,,Цар Освободител" 
  • Смолян - бул."България" 67 
  • Ботевград - централен градски парк
  • Търговище - пред сградата на Драматичен театър 
  • Хасково - пл. "Свобода“
  • Шумен - центъра, пред общината ДКТ "В.Друмев"
  • Ямбол - на площада до общината.

Митингите се провеждат от членове и активисти на партията, които заявяват, че действат срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, както и срещу провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на въвеждането на еврото и проваленото приемане на първия законопроект за бюджета.

Контрапротестите се провеждат ден преди планираните демонстрации в центъра на София, където протестиращи настояват за оставка на кабинета.

На 3 декември лидерът на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски, в отговор на въпрос за оставката на правителството, каза в кулоарите на парламента, че власт се взима или дава на избори. Има мандат, има управляваща тройка, която подкрепяме, коментира той. „Всеки има право да подкрепя своите партии, а омраза ги съветвам да не сеят – етническа, към ДПС. Показаха по екраните мои братя турци, помаци и роми“, каза също Пеевски и заяви, че няма да позволи такова нещо. Лидерът на формацията посочи, че ще подкрепят бюджета, когато е добър за хората.

Ботевграт митинг ДПС Ново начало забрана кмет Пеевски
