България

"ДПС-Ново начало": Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората

Обновена преди 15 часа / 8 декември 2025, 10:09
"ДПС-Ново начало": Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората

О т „ДПС-Ново начало“ организират митинги в страната под мотото „НЕ на омразата!” на 9 декември от 18:00 часа, съобщиха от пресцентъра на формацията. 

Според съобщението проявите са срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България и провалянето на приемането на бюджета. 

"Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората, за да осъществят личните си и партийните си амбиции. Ще кажем „НЕ на омразата!”, защото няма шанс за успех народ, раздиран от омраза, противопоставяне и разделение", допълниха от „ДПС-Ново начало“.

"И не забравяйте - това, че сме различни, но заедно в отстояването на род и Родина е най-великата ценност на демокрацията! Ще кажем „ДА на стабилността и сигурността! Да на развитието и реалните резултати за хората”, пише още в съобщението. 

Източник: „Движение за права и свободи – Ново начало“

От формацията прилагат и списък на населените места, в които се очаква да се проведат митингите:​

  • Белица - центъра на града
  • Руен - площада пред общината 
  • Провадия - централен площад 
  • Велико Търново - пл."Майка България"
  • Видин - площада пред общината
  • Враца - площад между читалището и общината 
  • Крушари (област Добрич) - НЧ "Йордан Драгнев" 
  • Кърджали - пл.“Освобождение" 
  • Кюстендил- пл."Велбъжд"
  • Луковит- централен площад
  • Монтана - пл. “Жеравица" пред сградата на обл.администрация
  • Сърница- пред общината
  • Плевен - пред ДКТ "Иван Радоев"
  • Асеновград - площад "акад. Николай Хайтов“
  • Разград - пл."Независимост"
  • Ветово (област Русе) - пред общинска администрация
  • Дулово - площада пред общината
  • Сливен - пл.,,Цар Освободител" 
  • Смолян - бул."България" 67 
  • Ботевград - централен градски парк
  • Търговище - пред сградата на Драматичен театър 
  • Хасково - пл. "Свобода“
  • Шумен - центъра, пред общината ДКТ "В.Друмев"
  • Ямбол - на площада до общината. 

На 3 декември лидерът на „ДПС – Ново начало” Делян Пеевски, в отговор на въпрос за оставката на правителството, каза в кулоарите на парламента, че власт се взима или дава на избори. Има мандат, има управляваща тройка, която подкрепяме, коментира той. „Всеки има право да подкрепя своите партии, а омраза ги съветвам да не сеят – етническа, към ДПС. Показаха по екраните мои братя турци, помаци и роми“, каза също Пеевски и заяви, че няма да позволи такова нещо. Лидерът на формацията посочи, че ще подкрепят бюджета, когато е добър за хората.

Източник: Йоана Димитрова, БТА    
