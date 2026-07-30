България

Кметове в Пловдивско аларлмират: Осем села са застрашени от наводнения заради река Стряма

Непочистено корито, компрометирани диги и паднали дървета: Местните власти настояват за спешни действия

Василена Василева Василена Василева

30 юли 2026, 09:04
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С огромно притеснение жители и кметове на пловдивските села Калековец и Трилистник алармират за сериозна опасност от наводнения заради критичното състояние на река Стряма.

Според тях непочистеното речно корито, компрометираните диги, липсата на поддръжка и продължаващото бездействие на институциите поставят под риск имуществото и живота на хиляди хора, които живеят по поречието на реката.

По думите на местните власти заради лошото състояние на Стряма в момента са застрашени осем населени места.

Опасенията не са без основание. Хората в района не са забравили водното бедствие от 2022 г., когато река Стряма излезе от коритото си и заля няколко населени места. В Калековец водата наводни десетки декари обработваеми земеделски площи, а в съседното Трилистник бяха потопени над 120 къщи. Тогава се стигна и до евакуация на жители.

  • „Трябваше да дежурим, защото дигата беше компрометирана“

„Страхът идва от това, че сме непосредствено до река Стряма. Аз бях очевидец преди години, когато кметовете Димитър Иванов и Мирчо Петров дойдоха късно вечерта и казаха, че трябва да се дежури, защото дигата е силно компрометирана. Имаше вероятност да се скъса. Тогава имахме късмет и не се стигна до по-голямо бедствие“, разказа пред NOVA жител на село Калековец.

По думите му години по-късно опасността остава.

„Никой не знае колко вода може да дойде при един проливен дъжд. Лично съм виждал коритото пълно от дига до дига. Дигите не са поддържани с години. Тогава с няколко машиносмени можеше да се излезе от ситуацията. Сега вече ще трябват милиони левове, за да се почисти коритото и да се приведе в безопасен вид за жителите“, заяви мъжът.

Той изрази надежда, че държавата най-после ще предприеме реални мерки, преди да е станало късно.

Друга жителка на Калековец също предупреди за състоянието на речното корито.

„На места има много растителност, на други е ваден пясък. Според мен има всички предпоставки за наводнение“, каза тя.

  • „След всяка проверка всичко утихва и нищо не се случва“

Кметът на Калековец Георги Вълков посочи, че преди около десет дни е изпратил писма до Министерския съвет, Министерството на земеделието, Областната администрация и всички компетентни институции.

„Искам институциите да започнат реална работа, а не само да правят проверки и да говорят. След всяка проверка всичко утихва и нищо не се случва“, заяви той.

По думите му един от най-опасните участъци започва от автомагистрала „Тракия“ и продължава около 6-7 километра срещу течението на реката в посока Ръжево Конаре.

„Това застрашава Трилистник, Калековец, Ръжево Конаре и останалите населени места. Реката е обрасла с дървета и наноси, а дигите са подкопани. Това води до огромен риск. Имаме и отводнителен канал ГК-6, който не е почистван повече от 20 години. Той е изключително важен, защото при високи води трябва да отвежда част от водата. Защо трябва да чакаме последния момент?“, попита кметът.

  • Проблемът е от повече от 20 години

Кметът на Трилистник Мирчо Петров заяви, че проблемът с река Стряма и съоръженията по нея продължава повече от две десетилетия.

„През годините идваха различни комисии, правеха се отлични доклади, но всичко приключваше дотам. Всеки прехвърля отговорността на следващия и нищо не се случва. Стигнахме до извода, че за държавата е по-лесно да отпусне еднократна помощ след бедствие, отколкото да осигури техника за почистване на речното корито“, обясни той.

На въпрос в правомощията на коя институция е почистването на реката Петров отговори:

„Отговорността е размита. Институциите са много, но накрая няма виновен. Чуваме, че има средства за техника, но реални действия няма. Проблемът е огромен. Заради затлачването на Стряма коритото е пълно с паднали дървета. Скоро Маноле, Манолско Конаре и Ясно поле могат да останат без достъп заради паднал мост“.

  • „Само 600 метра са почистени и възстановени“

Кметът на община „Марица“ Димитър Иванов също предупреди, че проблемът е много по-мащабен и засяга повече населени места.

„Проблемът е много по-мащабен. След бедствието на 3 септември 2022 година стана ясно, че потенциална опасност има и за селата Скутаре и Рогош. Кметът на Трилистник е прав. За шестте му мандата са изпратени повече от 60 сигнала и писма до различни министерства, премиери и институции. Резултатът е едва 600 метра почистено и възстановено речно корито“, заяви Иванов.

По думите му последната междуведомствена комисия е извършила проверка преди около месец. Тогава са били издадени предписания на „Напоителни системи“ да започнат необходимите дейности, но според Иванов реални действия все още няма.

„Община Марица е готова да съдейства с цялата си администрация. Но почистването на коритото е ангажимент на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и съответните държавни структури. През 2020 година беше изчислено, че възстановяването на речното корито в землището на Община Марица ще струва около 50 милиона лева. Днес тази сума вероятно вече е около 50 милиона евро“, обясни кметът.

Дигите са опасни, предписано е спешно укрепване

От Областната администрация съобщиха, че последната междуведомствена проверка е извършена на 25 юни тази година в землището на село Трилистник.

При нея е установено наличие на опасни участъци от дигите, които при високи води могат да доведат до наводнения. Издадено е предписание на „Напоителни системи“ да предприемат незабавни действия по укрепването им.

При участъка край Калековец е установено, че дигите са обрасли с дървесна и храстова растителност. По тази причина е разпоредено и спешното им почистване.

На фона на предстоящите периоди с интензивни валежи местните жители настояват институциите да не чакат ново бедствие, за да започнат работа. Според тях натрупаните с години проблеми по река Стряма вече са достигнали точка, в която превантивните мерки са много по-важни от действията след евентуално наводнение.

Жителите на Калековец и Трилистник очакват конкретни действия по почистването на речното корито, укрепването на дигите и възстановяването на отводнителната инфраструктура, за да бъде намален рискът за населените места по поречието на Стряма.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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