Клон падна и рани мъж в Сливен

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К лон от дърво е ударил мъж в района на пешеходната пътека в градинката до църквата „Свети Димитър“ в Сливен в сряда сутринта, съобщиха от пресцентъра на Общината.

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По данни на очевидци на пострадалия е оказана спешна помощ, след което е транспортиран с линейка до Спешното отделение на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“. Мъжът е с политравма.

На мястото на инцидента пристигнали пожарна и линейка, а коли на полицията са отцепили района.

Постъпили са и други сигнали за паднали клони и нанесени щети в различни части на града, съобщават от Общината. Сред тях са паднало дърво върху автомобил в квартал „Сини камъни“, скъсани проводници и опасни ламарини.

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От Община Сливен призовават гражданите да бъдат внимателни при преминаване през паркове и покрай фасадите на жилищни сгради заради опасността от падащи клони и предмети.