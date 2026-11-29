Турските власти са иззели 136 кг кокаин на стойност близо 12 млн. долара от кораб под камерунски флаг, пристигнал от Бразилия в Мерсин; задържани са четирима души.

Наркотикът е открит в специално укрито отделение на плавателния съд; през септември на същото пристанище е иззета друга пратка от 350 кг.

За периода януари–октомври турските митнически власти са конфискували близо 55 тона наркотични вещества.

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Турските власти са конфискували 136 кг кокаин на стойност почти 12 млн. долара при операция срещу международния трафик на наркотици в южния окръг Мерсин, съобщи турското Министерство на вътрешните работи, цитирано от „Тюркийе тудей“.

Екипи на жандармерията и на бреговата охрана са намерили наркотика на борда на кораб под камерунски флаг, пристигнал от Бразилия. При операцията са били задържани четирима души.

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Министерството съобщи, че кокаинът е бил укрит в кухина в специално отделение на кораба.

В публикация в социалните медии турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи припомни, че при операция през септември пак на пристанище Мерсин са били открити 350 кг наркотици отново в кораб, пристигнал от Бразилия.

За периода януари – октомври тази година турските митнически власти са конфискували почти 55 тона наркотични вещества.