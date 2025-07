Китай подписва договор за зона без ядрени оръжия

К итай ще подпише договора за Югоизточна Азия за забрана на ядрените оръжия в региона веднага щом всички документи бъдат готови, заяви външният министър на Малайзия Мохамад Хасан, цитиран от Ройтерс.

Договорът за свободна от ядрени оръжия зона в Югоизточна Азия (SEANWFZ) е в сила от 1997 г., като ограничава използването на ядрена енергия от членовете до мирни цели, като например производство на електроенергия. Целта на АСЕАН е световните ядрени сили, включително Китай, САЩ, Великобритания, Русия и Франция, да подпишат договора и да се ангажират да не използват и да не разполагат ядрени оръжия в региона, включително в изключителните икономически зони и континенталните шелфове на страните.

