Киселова: Нека да покажем, че помним завета на хан Кубрат

Киселова: Нужно е да търсим и пазим това, което ни обединява, а не да се демонстрира това, което ни разделя

22 септември 2025, 21:48
Киселова: Нека да покажем, че помним завета на хан Кубрат
Източник: БТА

„От всеки един български гражданин зависи както да помним нашата славна история и предци, с които се гордеем, така и да запазим стремежа им за свободна и независима България“. Това заяви председателят на парламента Наталия Киселова по време на тържествена заря-проверка във Велико Търново по повод 117 години от обявяването на независимостта на България.

Именно тук, в старопрестолния Търновград, нашите предци обявиха независимостта на България, а с този акт една от най-старите държави в Европа отново се появява на световната карта като самостоятелна и независима държава. Тя стана възможна, след като Руско-турската освободителна война донесе Освобождението на България, а храбрите български капитани защитиха Съединението, отбеляза Киселова. Премахването на суверенитета на Високата порта върху Българското княжество, който следваше от Берлинския договор показа, че когато се води политика, която е подчинена на националните интереси и има национално обединение, се постигат най-добрите резултати за нашата Родина, посочи тя.

Политиците с послания по повод 117 години от Независимостта на България

"С обявяването на независимостта е направена поредната, а за съжаление, оказала се и последната, стъпка за осъществяване на Възрожденския идеал за национално обединение на всички земи, населени с българи и възкръсване на българската държавност като свободна, обединена, независима и просперираща българска държава", заяви председателят на парламента.

По думите ѝ историческото дело, което днес бележим, е резултат от усилията на българската дипломация и държавниците, които са загърбили своите тясно партийни различия, за да отговорят на стремежа на българския народ към свобода и правда и обединение.

"Длъжни сме да помним историческия урок, който нашите държавници, политици и дипломати ни дадоха - обединени, те не просто прокламираха независимостта, а и защитиха националната ни чест и достойнство", добави Наталия Киселова.

117 години независима България!

"С обявяването на независимостта си за пореден път, след Освобождението и Съединението, нашият славен и изстрадал народ заявява своята непримиримост с това друг да определя бъднините му и желанието си България да бъде призната за единна и суверенна държава", каза тя.

Според Киселова това е поредно доказателство, че въпреки трудностите, българите са съхранили своя свободен дух, чест и достойнство, че са готови да се опълчат срещу неправдата и да защитят националните ни интереси.

Източник: БТА

"Днес е нужно да черпим сили и вдъхновение от делата и смелостта на предците ни, призова Киселова. Нужно е да търсим и пазим това, което ни обединява, а не да се демонстрира това, което ни разделя", добави тя.

Киселова отбеляза, че трябва да осъзнаем, че постигането на националните ни цели зависи само и единствено от нас.

"Нека да покажем, че помним завета на хан Кубрат към неговите синове да бъдат обединени, за да са силни и независими, да помним Асеневци, които възстановяват независимата българска държавност в Средновековието. Нека да помним Паисий и неговата История славянобългарска, поставящи основата на националноосвободително движение на българския народ от Османската империя, да помним свидните жертви, които дава българският народ в националноосвободителните борби, църковна независимост и национално обединение", каза още Киселова.

Източник: БТА, Йоана Христова, Марина Петрова    
Киселова Велико Търново
