Прекратиха делото срещу Петър Илиев за плагиатство от труд на доц. Наталия Киселова

Киселова: Когато един човек не съжалява, какви претенции да имаш

25 септември 2025, 15:13
Прекратиха делото срещу Петър Илиев за плагиатство от труд на доц. Наталия Киселова
Н а разпоредително заседание Софийски градски съд прекрати делото срещу адвокат Петър Илиев, подсъдим за престъпление, свързано с авторските права. Той беше предаден на съд, след като Софийска градска прокуратура го обвини, че е използвал материали от научен труд на доц. Наталия Киселова без да цитира, че са нейни.

Разпоредителното заседание се състоя, след като повече от година не бе даден ход на делото по различни причини. Определението за прекратяване на наказателното производство може да бъде протестирано и обжалвано в 15-дневен срок пред горната инстанция.

В заседанието днес участва и председателят на парламента Наталия Киселова заедно с адвоката си Виктория Терзиева.

"Заявявам категорично, че няма да се ползваме от правото си да се конституираме като частен обвинител и граждански ищец", каза Терзиева. След това съдът освободи от участие Киселова.

Пред медиите, преди съдът да каже своето определение, председателят на парламента коментира делото като каза:

"Когато един човек не съжалява, какви претенции да имаш, наказанието трябва да е осъзната вина".

Според съдебния състав съчетаване на компилации на отделни изрази и думи от други произведения в рамките на цялостното съдържание на текстове в издадената от Петър Илиев книга води до създаване на самостоятелна нова творба в резултат на личните и интелектуални усилия на автора.

Съдът посочи, че описаното в обвинителния акт деяние не осъществява признаците на престъплението по чл. 172 а, ал. 1, а на друго престъпление, което се преследва по наказателно-частен характер като пострадалото лице може да подаде тъжба. Причината е, че не се касае за цялостно възпроизвеждане на чужд текст, каквото е изискването на разпоредбата.

Съдебният състав указа, при потвърждаване на определението, Наталия Киселова да бъде уведомена, че може да депозира тъжба в 6-месечен срок пред Софийски районен съд.

Прокурорът по делото заяви, че ще протестира определението на съда.

