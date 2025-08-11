България

Катастрофа блокира движението при 196 км на АМ "Тракия" в посока Бургас

По първоначална са се ударили два леки автомобила

11 август 2025, 10:55
Катастрофа блокира движението при 196 км на АМ "Тракия" в посока Бургас
Източник: iStock photos/Getty images

Д вижението на автомагистрала (АМ) "Тракия" при 196 км в посока Бургас е спряно заради катастрофа. То се осъществява по обходен маршрут, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Стара Загора.

В 09:04 ч. е настъпило пътнотранспортно произшествие на АМ „Тракия“ при км 196, посока Бургас.

По първоначална информация, катастрофата е между два леки автомобила. Оказва се медицинска помощ на един човек. На място има полицейски екип. Движението в района на местопроизшествието е спряно, а движението в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут, посочват от пресцентъра.

Източник: Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов    
тракия катастрофа
Последвайте ни
Огненият ад в Пирин: Пожарът отново се разгоря, насочва се към Природния парк

Огненият ад в Пирин: Пожарът отново се разгоря, насочва се към Природния парк

Аляска: Иронията на мястото, където ще се срещнат Тръмп и Путин

Аляска: Иронията на мястото, където ще се срещнат Тръмп и Путин

Над 10 000 дка гори и лозя са изпепелени край Сунгурларе

Над 10 000 дка гори и лозя са изпепелени край Сунгурларе

11 август: Църквата отбелязва двоен празник, кой има имен ден

11 август: Църквата отбелязва двоен празник, кой има имен ден

Пътувате в Европа? Вижте лимитите за алкохол, цигари и пари в брой

Пътувате в Европа? Вижте лимитите за алкохол, цигари и пари в брой

pariteni.bg
Автокаско калкулатор: Бърз начин да изберем застраховка за автомобила си

Автокаско калкулатор: Бърз начин да изберем застраховка за автомобила си

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 2 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 2 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 2 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 2 дни

Виц на деня

Майка и дъщеря са в кухнята. Дъщерята: - Мамо, колко време отнема да търсиш любовта? Майката: - През целия ти живот... Но през това време,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Срещата между Тръмп и Путин в Аляска: Ще плати ли Европа цената за сигурността

Срещата между Тръмп и Путин в Аляска: Ще плати ли Европа цената за сигурността

България Преди 49 минути

Според бившия министър на отбраната проф. Тодор Тагарев рисковете за Киев и Европа са сериозни

<p>КЗД&nbsp;се самосезира заради сваленото от самолет дете</p>

Комисията за защита от дискриминация се самосезира заради сваленото от самолет дете

България Преди 53 минути

Действията на превозвача представляват дискриминационно третиране на лице с увреждане, каза председателят Елка Божова

И Австралия ще признае палестинската държава

И Австралия ще признае палестинската държава

Свят Преди 1 час

Това съобщи австралийският премиер Антъни Албанезе

<p>Калин Стоянов: Кортежът на Радев е достоен за велик диктатор</p>

Калин Стоянов: Кортежът на Румен Радев е достоен за велик диктатор

България Преди 2 часа

Коментарът е във връзка с посещение на президента във Варна, на което беше охраняван от няколко коли на НСО

Решаваща седмица за войната в Украйна

Решаваща седмица за войната в Украйна

Свят Преди 2 часа

Какви са позициите на Москва и Киев в навечерието на срещата на върха в Аляска

Жертва и десетки ранени след силното земетресение в Турция

Жертва и десетки ранени след силното земетресение в Турция

Свят Преди 3 часа

Трус с магнитуд 6,1 по Рихтер разтърси района на Балъкесир в неделя

Нетяняху объди с Тръмп новите си планове за Газа

Нетяняху объди с Тръмп новите си планове за Газа

Свят Преди 3 часа

Израел беше подложен на остри критики от Съвета за сигурност на ООН заради планираната военна операция

Евакуираха над 1000 души заради горски пожари в Испания

Евакуираха над 1000 души заради горски пожари в Испания

Свят Преди 4 часа

Обстановката се влошава заради горещото време и силните топли ветрове

Dior откри първия си постоянен луксозен спа център

Dior откри първия си постоянен луксозен спа център

Любопитно Преди 4 часа

Центърът предлага ексклузивни изживявания, сред които 90-минутна персонализирана процедура за лице

Как Русия превръща украински младежи в подпалвачи

Как Русия превръща украински младежи в подпалвачи

Свят Преди 4 часа

Те палят автомобили и къщи

5 неща, за които никога не бива да говорите на първа среща

5 неща, за които никога не бива да говорите на първа среща

Любопитно Преди 4 часа

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

САЩ задраскаха 500 милиона за разработване на РНК ваксини

САЩ задраскаха 500 милиона за разработване на РНК ваксини

Свят Преди 4 часа

Това обяви министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди

Защо трябва да компресираме клиповете в телефона си

Защо трябва да компресираме клиповете в телефона си

Технологии Преди 4 часа

Няма нужда 2-минутно видео да е 4GB

Внимание! Опасно горещо време в понеделник

Внимание! Опасно горещо време в понеделник

България Преди 5 часа

Обявен е оранжев и жълт код в почти цялата страна

Зеленски: Русия има намерение да се опита да измами Америка

Зеленски: Русия има намерение да се опита да измами Америка

Свят Преди 11 часа

Зеленски: Има ясна подкрепа за принципа, че всичко, касаещо Украйна трябва да бъде решено с участието на Украйна

Стотици протестираха в Лондон срещу признаването на Палестина

Стотици протестираха в Лондон срещу признаването на Палестина

Свят Преди 12 часа

Много от протестиращите развяваха израелски знамена

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg

Мога ли да заведа котката си на плажа?

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Любимата на Рачков: Вики, море, снимки!

Edna.bg

Защо е важно да започнем деня с протеин в закуската

Edna.bg

Радостна вест за българския бокс

Gong.bg

Джей Ло унищожи стадиони в Узбекистан и Армения

Gong.bg

Катастрофа спря движението на „Тракия” край Стара Загора

Nova.bg

Авиокомпанията, свалила семейство с дете в инвалидна количка: Пътниците бяха агресивни

Nova.bg