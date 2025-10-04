4 октомври: Първа копка на „Хемус“ – магистралата, която чакаме половин век

Н а 4 октомври 1974 г. в България започва строителството на един от най-амбициозните инфраструктурни проекти на епохата – автомагистрала „Хемус“. Идеята е тя да свърже столицата София с морската столица Варна и да се превърне в основна транспортна артерия през Северна България.

Началото е дадено в години, когато изграждането на модерна пътна мрежа е възприемано като символ на напредък и престиж. „Хемус“ е замислена да бъде стратегическа магистрала – не само да улесни движението между Западна и Североизточна България, но и да даде тласък на икономическото развитие на цели региони, които дотогава остават встрани от основните транспортни връзки.

Проектът предвижда 418 километра модерна магистрала от София до Варна, с тунели през Стара планина, десетки виадукти и сложни инженерни решения.

Половин век по-късно – все още недовършена

Въпреки оптимистичните прогнози от 70-те, реалността се оказва различна. Строителството се проточва десетилетия – вълни от кризи, липса на финансиране, смяна на приоритети и политически обещания отлагаха завършването на „Хемус“.

Днес, почти половин век след първата копка, магистралата продължава да е в строеж. Завършени са само части от трасето – около София, Ловеч и Варна, а дългите отсечки през Стара планина и Северна България все още са в процес на изграждане.

„Хемус“ се превърна в своеобразен символ на българските инфраструктурни амбиции и трудности – мечта за бърза връзка между София и Варна, която обаче поколения наред чакат да се сбъдне. Липсата на пълна магистрала оказва влияние върху икономиката на Северна България, където достъпът до големи пазари и индустриални центрове остава затруднен.

Кога ще бъде готова?

В последните години строежът се ускори, но конкретни дати за пълното завършване на „Хемус“ продължават да се изместват. Въпреки това проектът остава приоритет за всяко правителство – не само като инфраструктурна необходимост, но и като символично обещание към гражданите.

Начало на космическата ера

На 4 октомври 1957 г. светът се събужда в нова епоха. В този ден Съветският съюз изстрелва „Спутник 1“ – първия изкуствен спътник на Земята. Малката метална сфера с четири антени, тежаща едва 83 килограма, успява да направи нещо, което до този момент изглеждаше като научна фантастика – да обикаля планетата от Космоса.

„Спутник 1“ излъчва прости радиосигнали – характерното „бипкане“, което радиолюбители по целия свят улавят. За първи път човечеството слуша звуци, идващи от орбита. Тези сигнали продължават три седмици, докато батериите на апарата се изтощят. Самият спътник остава в орбита до януари 1958 г., когато изгаря в атмосферата.

Начало на космическата надпревара

Изстрелването на „Спутник“ не е просто научен успех – то предизвиква истински шок в Съединените щати и Запада. В разгара на Студената война новината, че СССР е първи в Космоса, се възприема като демонстрация на технологично и военно превъзходство.

Реакцията на Вашингтон е незабавна: само няколко месеца по-късно е създадена НАСА, а състезанието за покоряване на Космоса се превръща в едно от най-емблематичните съперничества на XX век.

„Спутник 1“ остава в историята като началото на космическата ера. От този момент нататък човечеството вече не гледа само към звездите – то започва да изгражда пътя си към тях. Само четири години по-късно, през 1961 г., Юрий Гагарин ще стане първият човек в Космоса, а през 1969 г. американците ще стъпят на Луната. Но всичко започва именно с малката метална сфера, изстреляна на 4 октомври 1957 г.

Още събития на 4 октомври:

1853 г. – Кримска война: Османската империя обявява война на Русия, след като тя отказва да изтегли войските си от дунавските княжества.

1883 г. – Ориент Експрес започва първото си пътуване от Париж до Румъния, преминавайки през 6 държави.

Родени:

1289 г. – роден е френският крал Луи X

1903 г. – роден е американският компютърен пионер от български произход Джон Атанасов

1926 г. – роден е българският актьор Георги Георгиев – Гец

1946 г. – родена е американската актриса Сюзан Сарандън („Вещиците от Истуик“, „Телма и Луиз“, „Здрач“, „Втората майка“, „Облакът Атлас“)

1967 г. – роден е американският актьор Лив Шрайбър („Откуп“, „Писък“, „Здрач“, „Всички страхове“, „Манджурският кандидат“, „Агент Солт“)

1976 г. – родена е американската актриса Алисия Силвърстоун („Баровки“, „Батман и Робин“)

Починали: