Зеленски призова Орбан: Не блокирайте Украйна за ЕС

У краинският президент Володимир Зеленски днес призова унгарския си колега Виктор Орбан да не блокира страната му за ЕС, предаде Франс прес.

"Наистина бихме искали унгарският премиер да ни подкрепи или поне да не ни блокира", каза Зеленски по време на форум за разширяването на ЕС, организиран от "Евронюз" в Брюксел.

Ukraine's progress recognised 🇺🇦🇪🇺



According to the European Commission's Enlargement Package Report, Ukraine is confidently moving toward EU membership and is ready to open Clusters 1, 2, and 6.



It's Ukraine's best assessment in three years, proving that even amid Russia's… pic.twitter.com/zZiP87WlN7 — UKR Embassy in HUN (@UKRinHUN) November 4, 2025

Украинският президент добави, че би желал страната му да се присъедини към ЕС преди 2030 г.

"Кажи ми една причина": Зеленски чака отговор от Орбан

Зеленски призова и САЩ да останат отворени към доставката на Киев на оръжия с голям обсег за военните му действия срещу Русия.

Украинският президент направи изказването си пред делегатите в срещата, посветена на разширяването на ЕС, по видеоконферентна връзка от района на Покровск в Източна Украйна, откъдето той призова и за още санкции срещу Русия – включително срещу газовия и ядрения ѝ сектор.