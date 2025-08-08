България

Катастрофа затруднява движението по „Струма”

Въведени са и промени в движението при Симитли заради засиления трафик към Гърция

8 август 2025, 14:16
Стимул или уловка: 20% отстъпка при бързо плащане на глоба – прочитът на конституционалистите

Стимул или уловка: 20% отстъпка при бързо плащане на глоба – прочитът на конституционалистите
От 8 август: Цените на етикетите вече ще се показват и в лева, и в евро - кои са изключенията и какво трябва да знаеш

От 8 август: Цените на етикетите вече ще се показват и в лева, и в евро - кои са изключенията и какво трябва да знаеш
Червен код за опасност от пожари в следващите дни

Червен код за опасност от пожари в следващите дни
Плевен на тежък воден режим, експерти чертаят мрачна картина за страната

Плевен на тежък воден режим, експерти чертаят мрачна картина за страната
Шофьор получи 3 фиша за едно и също нарушение

Шофьор получи 3 фиша за едно и също нарушение
Липсата на биодобавка доведе до недостиг на бензин в цялата страна

Липсата на биодобавка доведе до недостиг на бензин в цялата страна
От днес: Всички цени и в евро - какво трябва да знаем за двойното етикетиране

От днес: Всички цени и в евро - какво трябва да знаем за двойното етикетиране
До 36°, без валежи: Какво време ни очаква днес

До 36°, без валежи: Какво време ни очаква днес

К атастрофа затруднява движението по магистрала „Струма”. Инцидентът е при 66-ия км в посока Кулата. Движението се осъществява в изпреварващата лента, посочват от АПИ, съобщи NOVA.

Заради засиления трафик към Гърция през целия ден ще бъде променена организацията на движение при Симитли. За пътуващите в посока Гърция там ще има две ленти за движение. Това е в сила до 20:00 ч. вечерта.

Проблем с трафика в тази посока създава и ремонт на магистрала „Струма” в района на Перник. Задръстванията там започнаха след 10 часа тази сутрин. Снощи също имаше километрични опашки.

За улесняване на трафика по път I-1 Симитли – Кресна временно движението на леки автомобили се отклонява по общински път Симитли – Черниче. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Ограничено движение през проход "Петрохан" 

По-късно от АПИ съобщиха, че е временно ограничено движението през проход "Петрохан" поради ПТП. Трафикът в посока Монтана се осъществява през Бучин проход - Искрец - Своге.

Източник: NOVA    
Катастрофа Магистрала Струма Задръстване АПИ Симитли Трафик към Гърция Ремонт на пътища Проход Петрохан Пътна обстановка Ограничено движение
Последвайте ни
Грабеж пред клон на банка в София

Грабеж пред клон на банка в София

Тъжна развръзка - откриха мъртъв 18-годишния младеж, изчезнал в морето край Аркутино

Тъжна развръзка - откриха мъртъв 18-годишния младеж, изчезнал в морето край Аркутино

Тежка катастрофа на АМ „Тракия”, пострадаха деца

Тежка катастрофа на АМ „Тракия”, пострадаха деца

Злодей или герой – противоречивото наследство на „бащата“ на пакистанската атомна бомба

Злодей или герой – противоречивото наследство на „бащата“ на пакистанската атомна бомба

Двойни цени в магазините: Пазете се от объркване

Двойни цени в магазините: Пазете се от объркване

pariteni.bg
Китайският Leapmotor C10 ще се предлага у нас и с 4WD

Китайският Leapmotor C10 ще се предлага у нас и с 4WD

carmarket.bg
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Ексклузивно

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 1 ден
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Ексклузивно

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 1 ден

Виц на деня

– Как мина денят ти в офиса? – Изглеждах зает. Мисията е изпълнена.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Еди Мърфи: Ще получа Оскар - когато остарея и нямам зъби

Еди Мърфи: Ще получа Оскар - когато остарея и нямам зъби

Любопитно Преди 33 минути

„Винаги съм се чувствала, че работата му е призната, но същевременно недооценена, и това понякога ме дразни“

.

Издирваният по разследването с братя Лебешковски се е предал

България Преди 59 минути

Димитър Вълканов е задържан за 72 часа

.

Българите са в топ 3 на Европа по живот в добро здравословно състояние

България Преди 1 час

Това показват данни на Евростат

<p>5 от най-странните звездни диети, които ще ви оставят без думи</p>

Най-странните диети на знаменитости - от гладуване до пиене само на лимонада

Любопитно Преди 1 час

От гладуване с дни до хранене само с лимонена вода - тези звезди доказаха, че когато става дума за външен вид, граници почти няма

,

МОЛДПРЕС: България е шестият най-голям икономически партньор на Молдова от ЕС

Свят Преди 2 часа

През 2024 г. общата стойност на търговския обмен между двете страни се е увеличила с 14,8% в сравнение с 2023 г

MGK разкри какво вбесява Меган Фокс

MGK разкри какво вбесява Меган Фокс

Любопитно Преди 2 часа

Двамата работят по това да се сдобрят и потенциално да се съберат отново

10 загинали и 33 изчезнали при наводнения в северозападен Китай

10 загинали и 33 изчезнали при наводнения в северозападен Китай

Свят Преди 2 часа

Си Цзинпин е наредил да се положат „максимални усилия“ за спасяването на изчезналите хора

,

Що е то цифрово евро и ще има ли дигитална валута еврозоната

България Преди 2 часа

Тя може да замени парите в брой и да се ползва при липса на интернет

Полският премиер Туск: Паузата във войната в Украйна може да е близо

Полският премиер Туск: Паузата във войната в Украйна може да е близо

Свят Преди 2 часа

Това се случи след разговор с украинския президент Володимир Зеленски

<p>And Just Like That загатва за края на Кари Брадшоу</p>

And Just Like That приключва: Кари Брадшоу ще има ли щастлив край?

Любопитно Преди 3 часа

„Една жена сама в края би било трагедия, нали?“

,

Заради ураганни ветрове: Забраниха плаването на няколко гръцки пристанища

Свят Преди 3 часа

Това предизвика хаос

Ужас в Кубрат: Автомобил блъсна 7-годишно дете, изскочило от микробус

Ужас в Кубрат: Автомобил блъсна 7-годишно дете, изскочило от микробус

България Преди 3 часа

То излязло внезапно от спрян на пътя микробус

,

Много нови милионери в кредити и депозити у нас

България Преди 3 часа

Малките влогове и заеми намаляват

Джак Никълсън

Най-големият внук на Джак Никълсън, Шон Норфлийт, арестуван по обвинение в домашно насилие

Свят Преди 3 часа

Най-големият внук на Джак Никълсън, Шон Норфлийт, арестуван по обвинение в домашно насилие

<p>Ядосана бременна жена ритна мъжа си и го хвърли в басейн (ВИДЕО)</p>

Когато хормоните вземат превес: Бременна жена ритна мъжа си в басейн

Любопитно Преди 3 часа

Мъжът забрави да заведе децата им на училище, а съпругата му си отмъсти

.

Асен Агов: Много е тревожно, че Тръмп влиза в играта на Путин - да отложи санкциите

Свят Преди 4 часа

Подходът на американския държавен глава е наивен, смята бившият зам.-министър на отбраната Йордан Божилов

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които само собствениците на Лабрадори ще разберат

dogsandcats.bg

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

sinoptik.bg

Лъвският портал 08.08.2025: Какво ни носи и как да се възползваме от космическата енергия

Edna.bg

Михаела Маринова се сгоди? (СНИМКИ)

Edna.bg

Удинезе взе втори играч на Лудогорец

Gong.bg

Моратa приключи с Милан и Галатасарай – трансферът в Комо е въпрос на време

Gong.bg

Извършен е опит за грабеж пред клон на банка в София, нападателят е задържан

Nova.bg

Две коли се удариха на АМ „Тракия”, две деца са в болница

Nova.bg