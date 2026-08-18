Разчистете портфейла: Нещата, които прогонват парите и застрашават сигурността ни

Н якои неща в портфейла се смятат за лош знак поради стари суеверия, докато други наистина е по-добре да бъдат премахнати оттам по изключително практични причини.

Ето какво повеляват народните вярвания за съдържанието на портфейла и какви са съвременните, напълно логични причини да го прочистите още днес.

Какво да НЕ държим в портфейла според поверията?

В народните представи портфейлът винаги е имал специален статус. Той не е просто място за банкноти, а дом за парите. Ето защо към съдържанието му традиционно се отнасяме с по-голямо внимание. Оттук произлизат и редица суеверия, някои от които звучат изключително логично и днес:

Стари касови бележки. Приписва им се символиката на вече изхарчените пари. Твърди се, че ако портфейлът е пълен с напомняния за разходи, това пречи на идването на нови финанси. От практична гледна точка причината е още по-проста – бележките се трупат, късат се и създават пълен хаос.

Приписва им се символиката на вече изхарчените пари. Твърди се, че ако портфейлът е пълен с напомняния за разходи, това пречи на идването на нови финанси. От практична гледна точка причината е още по-проста – бележките се трупат, късат се и създават пълен хаос. Мачкани или скъсани банкноти. Според суеверията парите обичат реда. Затова банкнотите не бива да се мачкат или да се пъхат както дойде. Смята се, че спретнатото отношение към парите символизира уважение към благополучието.

Според суеверията парите обичат реда. Затова банкнотите не бива да се мачкат или да се пъхат както дойде. Смята се, че спретнатото отношение към парите символизира уважение към благополучието. Празен портфейл. Това е едно от най-известните поверия. Особено когато става въпрос за нов портфейл – той никога не се подарява празен. Вътре винаги се слага поне една банкнота или монета като символ, че парите в него никога няма да свършат.

Това е едно от най-известните поверия. Особено когато става въпрос за нов портфейл – той никога не се подарява празен. Вътре винаги се слага поне една банкнота или монета като символ, че парите в него никога няма да свършат. Излишни хартийки. Стари списъци за пазаруване, бележки, талончета – всичко това трупа негативна енергия според поверията, а в реалността просто заема място.

Стари списъци за пазаруване, бележки, талончета – всичко това трупа негативна енергия според поверията, а в реалността просто заема място. Чужди пари. Ако някой ви е дал пари, за да ги предадете на друг, не ги дръжте с месеци в своя портфейл. Вярва се, че чуждите финанси не бива да се задържат дълго на чуждо място.

Практичната страна: Какво да извадите от портфейла си още днес?

Тук мистиката приключва и започва обикновената лична безопасност и сигурност.

ПИН код от банкнотовата карта. Ако сте го записали на листче и го държите до самата карта, незабавно го извадете. В случай на загуба или кражба, крадецът получава директен достъп до спестяванията ви.

Ако сте го записали на листче и го държите до самата карта, незабавно го извадете. В случай на загуба или кражба, крадецът получава директен достъп до спестяванията ви. Пароли и кодове за достъп. Пароли от акаунти, онлайн банкиране и друга поверителна информация нямат място на хартия в портфейла.

Пароли от акаунти, онлайн банкиране и друга поверителна информация нямат място на хартия в портфейла. Всички банкови карти, които притежавате. Ако ежедневно използвате една или две карти, няма смисъл да носите със себе си останалите пет. Загубата на портфейла тогава ще се превърне в много по-голям кошмар.

Ако ежедневно използвате една или две карти, няма смисъл да носите със себе си останалите пет. Загубата на портфейла тогава ще се превърне в много по-голям кошмар. Документи, които не са ви необходими ежедневно. Копия от документи, специфични разрешителни и удостоверения не трябва да пътуват с вас без причина. Портфейлът не е преносим архив.

Копия от документи, специфични разрешителни и удостоверения не трябва да пътуват с вас без причина. Портфейлът не е преносим архив. Стари отстъпки и карти за лоялност. Една пластика ви е жал да хвърлите, втора също – и след година портфейлът вече не може да се затвори. Носете само тези, които наистина ползвате (или ги прехвърлете в мобилно приложение).

Една пластика ви е жал да хвърлите, втора също – и след година портфейлът вече не може да се затвори. Носете само тези, които наистина ползвате (или ги прехвърлете в мобилно приложение). Насипни хапчета. Дори да ви се струва удобно да имате хапче "за всеки случай", портфейлът не е хигиенично или подходящо място за съхранение на лекарства без опаковка.

Златната среда

Има едно много просто правило, което обединява старите поверия със съвременния здрав разум: портфейлът не трябва да бъде склад за неща, които ви е жал да изхвърлите.

Когато премахнете старите бележки, излишните карти и важните пароли, портфейлът ви не само ще стане по-подреден, но и много по-сигурен.