Белият дом нападна репортерка на CNN и децата ѝ заради неудобен въпрос към Тръмп

Б елият дом предприе остра лична атака срещу репортерка от CNN в социалните мрежи, като в официален пост бяха споменати децата ѝ, а самата тя бе обвинена, че е задала „отвратителен и нечовешки въпрос“, съобщава The Guardian.

Прицел на атаката стана Кристин Холмс, старши кореспондент на телевизията в Белия дом. Повод за гнева бе нейно запитване към Доналд Тръмп относно широко обсъждан коментар на демократическия сенатор Джон Ософ.

Пред свои поддръжници сенаторът от Джорджия заяви, че Тръмп „не иска да върши работата си“, а вместо това „предпочита да строи балната си зала и да пътува с Натали на техния очевидно незащитен летящ дворец, подарен от емира на Катар“. Думите му визираха Натали Харп, изпълнителен асистент на президента, и засилиха общественото внимание върху нейната близка роля до държавния глава.

Скандалът в Овалния кабинет

Когато Холмс поиска коментар от Тръмп в Овалния кабинет, той отхвърли въпроса ѝ и нарече Ософ „двойник на Пи-уи Хърман“.

Trump blasted a CNN reporter.



CNN thought it was so bad they had to issue a statement trying to condemn the Pres.



TRUMP: Quiet...quiet.. You're fake news. Be quiet! You're a fake reporter. You're loud and disrespectful in front of this young man.



CNN STATEMENT: “Kristen… pic.twitter.com/MBS6VJLGY9 — WayneTech SPFX®️ (@WayneTechSPFX) August 17, 2026

Малко по-късно профилът за „бърз отговор“ на Белия дом публикува видео от сблъсъка, отбелязвайки профила на журналистката, и я нарече „срамно и унизително петно за уж професията ѝ“. В поста се добавяше, че тя прави „евтини атаки“ срещу служителка на администрацията: „Тези боклуци са най-долното от най-долното“, написаха от официалния акаунт".

Последва и втори пост, в който бе намесено и семейството на журналистката: „Някой ден децата ти ще попаднат на твоя отвратителен и нечовешки въпрос. Щe им се гади и ще се смущават, че имат толкова бездушен и отмъстителен родител. Това е наистина обезпокоително“.

Самaта среща в Овалния кабинет бе белязана от пряко напрежение. Тръмп неколкократно прекъсна Холмс с думите: „Тихо, тихо, тихо. Изключително невъзпитана си“. След като тя припомни, че работи за CNN, той допълни: „Фалшиви новини, вие сте фалшиви новини, ти си шумен и агресивен човек. Мълчи. Ти си фалшив репортер".

Реакциите: Защита за свободната преса

От телевизионната мрежа CNN излязоха с официална позиция в защита на своя журналист, определяйки я като „един от най-уважаваните и доказани професионалисти, отразяващи Белия дом“.

„Държавните служители са в правото си да оспорват репортажи, с които не са съгласни, но личните атаки срещу журналисти заради зададени въпроси са под достойнството на тази институция и противоречат на принципите на свободната преса“, заявиха от медията.

Случаят предизвика вълна от недоволство сред журналистическата общност в САЩ. Колеги на Холмс я защитиха, подчертавайки, че е абсурдно президентска администрация да реагира по подобен начин на стандартен въпрос относно публични критики от страна на сенатор.