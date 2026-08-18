Бях девствена до 30-годишна възраст - съжалявам ли? Ето истината

Бетани Бийл решила още на 13 години, водена от християнската си вяра, да се въздържа от секс и дори от целувки до брака – ангажимент, който спазила до сватбата си на 30 години.

Първата ѝ целувка със съпруга ѝ се състояла пред около 300 гости и хиляди зрители онлайн; седем години по-късно двамата имат три деца, а Бийл казва, че изобщо не съжалява за избора си.

Тя подчертава, че решението е било лично и не го налага на другите, като признава, че е била изненадана от критиките към нея, включително от други жени.

I Was a 30-Year-Old Virgin Until Marriage, Do I Regret It? Here’s The Truth

#Newsweek https://t.co/3lMH5vXosv — #TuckFrump (@realTuckFrumper) April 27, 2026

Жена, която е запазила девствеността си до сватбения си ден на 30 години, споделя откровено дали съжалява за избора си.

Бетани Бийл, сега на 37 години, разказа за „суровата реалност“ на решението си във видео в Instagram. Тя казва, че изборът ѝ започнал още когато била на 13 години. Израствайки като една от пет сестри, тя била в семейство, в което разговорите за срещи, романтика и връзки били постоянна тема.

Любопитна как да се ориентира в тези въпроси, като същевременно остане вярна на християнската си вяра, Бийл започнала да чете книги, написани от християнки. Една от историите, за неомъжена жена, която решила да запази дори първата си целувка за брака, оставила трайно впечатление у нея.

„В този момент просто реших да поема същия ангажимент. Без секс и без целувки до брака. Знаех, че няма да се омъжа до 30-годишна възраст“, казва Бийл пред Newsweek.

Тази дългогодишна граница се превърнала в определяща част от живота ѝ и достигнала своята кулминация в момент на сватбата, който привлякъл огромно внимание. Около 300 гости присъствали на церемонията, а хиляди други я гледали чрез livestream. Бийл казва, че била напълно наясно, че интернетът очаква първата ѝ целувка, някои хора я подкрепяли, а други ѝ се присмивали. Въпреки това самият момент бил личен за нея.

„Бях толкова съсредоточена върху съпруга си и върху преживяването, което споделяхме“, казва Бийл. По думите ѝ целувката била особено запомняща се, защото била споделена с човек, за когото това също била първата целувка.

„Мога да кажа, че определено сме станали по-добри оттогава насам, благодарение на седем години практика“, шегува се тя.

Макар да признава, че според много хора изборът ѝ е бил „крайно решение“, тя казва, че никога не е съжалявала за него.

„За какво да съжалявам? Имам невероятен съпруг, три прекрасни деца и живот, който абсолютно обичам. Моята любовна история се разви толкова красиво“, казва Бийл.

Бийл споделя още свои „горещи мнения“ за преживяното в Instagram профила си (@girldefined). Според нея противоречивите реакции към решението ѝ да запази първата си целувка за сватбения ден са били изненада, особено защото голяма част от критиките дошли от други жени.

Мъжете, добавя Бийл, често са реагирали положително, а тя никога не е усещала, че тази нейна граница ѝ пречи да излиза на срещи, когато я заявявала открито.

В крайна сметка Бийл се надява критиците да разберат, че решението ѝ е било основано на личните ѝ убеждения, а не на желание да съди другите.

„Не ви притискам да запазите първата си целувка за брака. Това беше моят избор и ангажимент, който се гордея, че успях да спазя“, казва тя.