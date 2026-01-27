България

Караджов за блокадите на границата: Загубите за всички страни ще са много големи

"По-добре е да се седне и да се разговоря с институциите, в случая това са европейските институции", отбеляза той

27 януари 2026, 14:07
Маратон на „Дондуков“ 2: Вижте пълния график на срещите на Йотова с кандидатите за премиер

И Плевен е на ръба на грипна епидемия, броят на заболелите расте

Внимание! Банки алармират за фишинг измами, свързани с еврото

Старт на делото за катастрофата, при която 19-годишен шофьор помете трима

Асен Василев: Румен Радев ако иска, може да ни подкрепи

„Криптокралица“ за милиарди: Жива ли е Ружа Игнатова

Тихата пандемия: Как антибиотиците в България стават напълно безсилни пред инфекциите

Преходът към еврото: 67% от левовете вече не са в обращение

И кономическите загуби за всички страни, не само за България, ще бъдат много големи от блокадата на границите със Сърбия и Северна Македония. Това каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов пред журналисти във вторник.

"Подобни блокади, освен че нарушават едни от основните права, правото на свободно преминаване и правото на свободен превоз на стоки, водят до много тежки икономически последици, не само за транспортния отрасъл, а за всички останали икономически отрасли, които зависят от доставките. А това е на практика цялата икономика", добави Караджов.

Блокади по западната ни граница: Докога ще продължат протестите на превозвачите

По думите му, подобни блокажи на гранични пунктове обикновено не водят и до решаване на проблемите, които тревожат съседни държави на България.

"По-добре е да се седне и да се разговоря с институциите, в случая това са европейските институции - нито конкретно правителството в България, нито на която и да е друга страна членка, има нещо общо с това решение. Ето защо е правилно да се седне и да се разговоря с европейските институции да се потърси взаимноизгоден компромис. Няма нужда и самите страни, Сърбия и Северна Македония, техните икономики да страдат също толкова, колкото и нашите икономики и по този начин да се наказваме взаимно", каза още Караджов.

Протест на превозвачи блокира границата между България и Северна Македония в понеделник

Той уточни, че министрите в европейските страни участват в различни формати относно въпросите на транспорта, като това, което могат да направят е да призоват Европейската комисия да започне преговаря с двете страни възможно най-скоро, като същевременно се отворят границите докато не се намери решение.

"Сама по себе си България няма право да взема такива решения", добави той.

Караджов добави, че ще инициира искания за отваряне на прозорци по границите към колегите си в Сърбия и Северна Македония, но изрази опасения, че едва ли ще се стигне до подобен вариант, тъй като правото на стачка е нещо, което местните правителства могат трудно да заобиколят без да се стигне до ескалиране на ситуацията.

"Никой не иска ескалация на отношенията, по-скоро се търси деескалация", каза той.

Източник: Мартин Леков, БТА    
караджов блокади граница протести загуби икономика
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
