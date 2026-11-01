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Известен фитнес инфлуенсър и звезда от OnlyFans загина при тежка катастрофа с мотоциклет

29-годишният Лиъм Фицджералд е починал след тежки наранявания при инцидент с мотоциклет. Приятелката му и негови колеги почетоха паметта му в социалните мрежи, а феновете скърбят за внезапната загуба на известния модел

1 ноември 2026, 15:58
Известен фитнес инфлуенсър и звезда от OnlyFans загина при тежка катастрофа с мотоциклет
Източник: iStock photos/Getty images

Ф итнес инфлуенсърът и звезда от OnlyFans Лиъм Фицджералд загина при катастрофа с мотоциклет. Той беше едва на 29 години.

Базираният в Маями създател на съдържание е получил тежки наранявания при инцидента и е починал около 2:00 часа сутринта в петък, съобщи приятелката му Джейми Лин Риналди.

„С най-тежко сърце споделям опустошителната новина, че Лиъм почина след мотоциклетна катастрофа на 30 октомври около 2 часа сутринта“, написа Риналди в Instagram в събота.

„Той е получил тежки наранявания и въпреки усилията на онези, които отчаяно се опитваха да го спасят, не успяха да го върнат към живота“, продължи тя.

„Няма думи, с които да се опише мъката от тази загуба. Това е изключително труден и сърцераздирателен момент за всички, които го познаваха и обичаха“, добави Риналди.

Точните обстоятелства около катастрофата все още не се съобщават.

Фицджералд имаше над 1 милион последователи в Instagram, където редовно споделяше съвети за фитнес, стил на живот и финансови препоръки. Инфлуенсърът поддържаше и профил в платформата OnlyFans, който популяризираше чрез личния си уебсайт.

Риналди призова феновете да уважат личното пространство на семейството и близките на Фицджералд, докато скърбят за внезапната му смърт.

„Моля ви, помислете и се помолете за семейството на Лиъм, за неговите близки и за всички около него. Моля ви, дайте ни разбиране, любов и уединение, докато преминаваме през тази невъобразима загуба. Почивай в мир, Лиъм. Обичаме те много“, написа тя.

Роден в Евансвил, Уисконсин, Фицджералд прекарва голяма част от детството си в щата Вашингтон, преди да се премести в Аризона на 18-годишна възраст, а по-късно, на 24 години, се установява в Маями.

В интервю за списание Inked от февруари 2026 г. Фицджералд споделя за страстта си да помага на другите: „Искам да помагам на хората да постигат личните си цели, независимо дали става въпрос за фитнес, или за изграждане на собствен бранд.“

Фицджералд често показваше и любовта си към мотоциклетите в социалните мрежи. През юни той публикува снимка, на която кара мотор без фланелка, като написа под кадъра: „Той изобщо не е като мен“.

Тогава част от последователите му реагираха в коментарите с предупреждения за опасностите от карането на мотоциклет.

След новината за смъртта му редица популярни личности изразиха съболезнованията си в мрежата.

Фитнес моделът Джей Ти Райнхард се върна към опасностите на пътя, визирайки собствен почти фатален инцидент от януари.

„Емоционалното напрежение и пътят не се съчетават добре“, написа той в коментар под публикацията на Риналди. „През януари инцидент едва не ми отне живота, когато някой влезе в кръстовището, а аз карах с 90 км/ч без предпазен колан.“, добави още.

„Той изглеждаше като човек, който иска да прави добро за този свят. Когато виждах нещата, които ценя пренасяни от него, той ми напомняше на самия мен, някой наистина специален. Светът виждаше колко силен беше той, все още не мога да повярвам, че това се случи, сърцето ми бие толкова бързо“, добави Райнхард.

Създателят на съдържание Остин Георгас също почете паметта на Фицджералд.

„Невъобразимо съжалявам, братко! Имах удоволствието да се засечем няколко пъти и винаги излъчваше чиста любов“, написа той. „Днес Господ си прибра един невероятен човек. Ти вдъхнови милиони от нас и съм толкова благодарен, че изобщо имах възможността да те познавам. Почивай в мир. Ще се видим отново скоро.“, добави той.

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