България

Тир се преобърна и блокира път Е-79

Тирът е поднесъл на мокър участък от главния път

11 май 2026, 20:54
Тир се преобърна и блокира път Е-79
Източник: БТА

Т ежкотоварен автомобил с турска регистрация се е преобърнал на главния път Е-79 в района на село Крапчене, община Монтана, и е блокирал и двете ленти за движение. Това съобщиха пред БТА от Областната дирекция на МВР – Монтана.

Сигналът за инцидента е подаден около 15:00 часа. Тирът е поднесъл на мокър участък от главния път и се е преобърнал.

Тир се преобърна на Е-79, движението е ограничено

До момента и двете ленти за движение са блокирани и преминаването е невъзможно.

От полицията посочиха, че се очаква пристигането на друг тежкотоварен камион за да бъде претоварени части от товара на авариралия камион.

При инцидента няма пострадали хора и други автомобили.

Източник: БТА, Цветомир Цветков    
тежкотоварен автомобил път Е-79
Последвайте ни
Румен Радев първо ще посети в Германия като премиер

Румен Радев първо ще посети в Германия като премиер

Калас: Путин никога преди не е бил в по-слаба позиция

Калас: Путин никога преди не е бил в по-слаба позиция

Украйна е готова за среща между Путин и Зеленски

Украйна е готова за среща между Путин и Зеленски

Тръмп обяви, че примирието с Иран е

Тръмп обяви, че примирието с Иран е "на изкуствено дишане"

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Колко дълго е добре новородените кученца да останат с майка си

Колко дълго е добре новородените кученца да останат с майка си

dogsandcats.bg
Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София
Ексклузивно

Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София

Преди 1 ден
Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин
Ексклузивно

Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин

Преди 23 часа
Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран
Ексклузивно

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран

Преди 23 часа
Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус
Ексклузивно

Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус

Преди 23 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Седем награди за NOVA в конкурса за чиста журналистика „WEB REPORT”

Седем награди за NOVA в конкурса за чиста журналистика „WEB REPORT”

България Преди 1 час

Dir.bg отличи онези автори, които създават качествена, почтена и отговорна журналистика

Радев назначи двама нови зам.-министри

Радев назначи двама нови зам.-министри

България Преди 1 час

Стартира националната информационна кампания за превенция на насилието над и сред деца „Детството е за смях, не за страх“

Стартира националната информационна кампания за превенция на насилието над и сред деца „Детството е за смях, не за страх“

Любопитно Преди 4 часа

Инициативата на Фондация „Лъчезар Цоцорков“ обединява институции, младежи и медии за създаване на безопасна среда за децата

„Бийтълс“ се завръщат на покрива: Легендарното им студио става музей на 7 етажа

„Бийтълс“ се завръщат на покрива: Легендарното им студио става музей на 7 етажа

Любопитно Преди 4 часа

Сър Пол Маккартни и Ринго Стар отварят вратите на сградата на „Савил Роу“ 3, където бандата изнася последния си концерт и записва албума „Let It Be“

<p>ISW: Кремъл изкриви думите на Путин</p>

ISW: Кремъл изкриви думите на Путин, за да внуши фалшиво усещане за бърз край на войната

Свят Преди 4 часа

Според Института за изучаване на войната руският президент не е давал знак за спиране на боевете, а целта на Москва остава капитулация на Украйна

Мъж с брадва и резачка разби кола и плаши с убийство в Дамяница

Мъж с брадва и резачка разби кола и плаши с убийство в Дамяница

България Преди 5 часа

По първоначални данни причинената щета на автомобила е в размер на около 1500 евро

Капан с дъвка: Детективи под прикритие разкриха двоен убиец след 40 години

Капан с дъвка: Детективи под прикритие разкриха двоен убиец след 40 години

Любопитно Преди 5 часа

Години наред над семействата на жертвите тегне облак от подозрения

Партиите реагираха на предложенията на "Прогресивна България"

Партиите реагираха на предложенията на "Прогресивна България"

България Преди 5 часа

ДПС към "Прогресивна България": Първа стъпка в правилната посока

Вампири, хард рок и кукла на пуйка: Най-абсурдните моменти в историята на „Евровизия“

Вампири, хард рок и кукла на пуйка: Най-абсурдните моменти в историята на „Евровизия“

Любопитно Преди 5 часа

От зловещи чудовища до сатирични военни униформи – „Евровизия“ винаги е била сцена за провокации. Припомняме ви най-екстравагантните и шокиращи изпълнения, които размиха границата между музикален конкурс, политическа сатира и истински театър на абсурда

ЕК успокои Европа за хантавируса

ЕК успокои Европа за хантавируса

Свят Преди 5 часа

Комисията работи за съгласуване на европейския отговор, основан на науката

Сватба, фламинго и препарирана лисица – най-ярките моменти от Джиро д'Италия в България

Сватба, фламинго и препарирана лисица – най-ярките моменти от Джиро д'Италия в България

България Преди 5 часа

От старта в Несебър на 8 май до финала в София хиляди българи съпътстваха трасето и трите етапа у нас

.

$2 млн. за билет: ФИФА шокира с цените за Световното по футбол

Свят Преди 5 часа

През януари 2026 г. президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че търсенето на билети за Световното първенство ще е колкото за „1000 световни първенства наведнъж“

Снимката е илюстративна

Сигнал от богатите преди края на света: Как алгоритъм за проследяване на частни самолети улавя паниката на световния елит

Свят Преди 5 часа

Как уебсайтът „Apocalypse Early Warning System“ използва алгоритми и авиационни данни от реално време, за да проследи дали милиардерите се спасяват към бункерите си часове преди масовата паника

Бивши министри на финансите ще заместват Гълъб Донев

Бивши министри на финансите ще заместват Гълъб Донев

България Преди 6 часа

Това са Людмила Костова Петкова и Росица Атанасова Велкова-Желева

Меси строи три нови имения в Каталуния на името на синовете си

Меси строи три нови имения в Каталуния на името на синовете си

Любопитно Преди 6 часа

Световният шампион инвестира 600 000 евро в баровския квартал Беламар, където трите му деца са вписани като официални двигатели на проекта. Меси купува и местния футболен клуб Корнея, затвърждавайки плановете си за трайно завръщане в Каталуния

.

Чай или кафе? Изборът в чашата влияе на здравето на костите при жените

Любопитно Преди 6 часа

Пиенето на каквото и да е количество кафе е свързано с намалена плътност на бедрената кост при жени, които са консумирали по-големи количества алкохол през живота си

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Новият TikTok тренд за перфектен сън Sleepmaxxing: полезен ли е или прекаляваме?

Edna.bg

Криско на 38: От рап бунтар до баща, който промени правилата на играта

Edna.bg

Оперираха Тодор Неделев

Gong.bg

Спортист Своге удари Пирин с късни голове и гледа към спасението

Gong.bg

„Край на пира по време на чума”: „Прогресивна България” внесе пакет законопроекти за овладяване на цените

Nova.bg

Предлагат спиране на ключови назначения в съдебната система до избора на нов ВСС

Nova.bg