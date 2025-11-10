Камери заснеха как крадец отмъква дарения за момиче с бъбречна недостатъчност

Ще забранят ли безплатното паркиране за електрическите коли в София

К утия за дарения за младо момиче с бъбречна недостатъчност беше открадната. Случаят е от столичен хранителен магазин, сигнализират зрители на NOVA .

Оказва се, че това не е първият път, в който кутии със средства именно за това момиче, стават обект на кражба, а трети. Вече сме ви разказвали именно за подобно посегателство.

Нагла кражба, откраднаха кутия с дарения за болно дете

Мъжът, задигнал кутията, не е редовен клиент в магазина, разказа управителят Виктория Николаева. Според нея в кутията е имало между 300-350 лева.

Мъж открадна кутия с дарения за болно момиче във Враца (ВИДЕО)

На записи от видеонаблюдението се вижда, че кутията е била на касата, мъжът влязъл, огледал се, не видял касиерката и взел кутията.

Предишната кражба на кутия с дарения за момичето е била миналата година. Взела я непозната жена. Според Виктория Николаева жената е намерена, но не знае дали е върнала парите тогава.