Калин Стоянов: Радев лансира популистки лъжи

Р адев лансира популистки лъжи за „разпродажба“ на държавата. Това написа в личния си профил във Facebook депутатът от "ДПС-Ново начало" Калин Стоянов, посочвайки, че "с некоректно, популистко и внушаващо неистини говорене държавният глава всява раздор в обществото".

Той коментира думите на президента Румен Радев във Варна, който по-рано заяви, че с продажбата на държавни имоти "правителстото се стяга за най-големия грабеж от 90-те години".

Румен Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам

"След приемането на България в еврозоната и изчерпването на една от основните теми за онези, които целят саботаж и разединение, за тях не остана нищо друго, освен да се вкопчат в поредния сюжет, насочен към всяване на раздор в обществото. Рано сутринта в неделния ден отново станахме свидетели на некоректното, популистко и внушаващо неистини говорене на разединителя на българското общество президента Румен Радев. Той не закъсня да се включи в поредната измислена тема, лансирана от неговите политически „рожби“ ПП-ДБ, които малко след като лично създаде, сам нарече „шарлатани“, заявява Стоянов.

И допълва: "Този път Радев коментира изкуствено създаденото напрежение от ПП-ДБ относно промените в Закона за държавната собственост. Президентът и неговите съмишленици би трябвало да са наясно, че с тези промени не се предвижда „разпродажба“ на държавни имоти, а прехвърлянето им към общините в Република България. Това е мярка, която ще сложи край на разрухата на множество имоти в цялата страна".

По думите на депутата от "ДПС-Ново начало" държавният глава е внушил, че "заради влизането на България в еврозоната държавната хазна била „изпразнена“ и затова кабинетът търсел пари, „разпродавайки държавата“.

"Популистка лъжа! Радев може да бъде спокоен, че ние от "ДПС-Ново начало", като отговорна политическа сила, няма да допуснем държавни имоти да бъдат продавани на когото и да било. Ще настояваме те да бъдат прехвърлени на общините, които имат възможност и капацитет да се грижат за тях. По думите на Радев това щяло да бъде „най-големият грабеж от 90-те години насам“. Това е типично изказване, целящо да всява смут, страх и несигурност", категоричен е депутатът.

МС отговори на Радев за държавните имоти: Злонамереност и желание за поредна атака

И припомня, че най-големите грабежи от държавата бяха извършени именно по време на служебните правителства, назначени от Радев, както и при управлението на неговите политически производни от ПП-ДБ.

"Ясен пример за това е заробващият за България договор с „Боташ“, подписан от служебния кабинет на Радев, по силата на който страната ни губи ежедневно по 1 050 000 лв (един милион и петдесет хиляди лева). Договорът е сключен за срок от 13 години (от които са минали само 2), без възможност за прекратяване, и ще струва на България над 5 000 000 000 млрд. лв. (пет милиарда лева). Сделката е била подписана само за няколко дни".

"Ето това, г-н Радев, е най-големият грабеж след 1990 г.! Грабеж, от който ежедневно обедняват българските граждани за сметка на малцина, които са се „облажили“, както Вие обичате да казвате, и чиито имена можем само да гадаем. Служебните кабинети на разединител Радев ще бъдат запомнени с безвремие, разруха и кражби в особено големи размери", заявява в заключение Калин Стоянов.