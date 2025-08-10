България

МС отговори на Радев за държавните имоти: Злонамереност и желание за поредна атака

По-рано президентът изказа острата си критика към правителството във връзка с промените на Закона за държавната собственост

10 август 2025, 12:27
Източник: БТА

О т Министерския съвет излязоха с официална позиция, във връзка с програмата за държавните имоти. Тя идва, след като тази сутрин президентът Румен Радев изказа острата си критика пред журналисти във Варна към правителството във връзка с промените на Закона за държавната собственост.

Държавният глава посочи, че според него започва "най-големият грабеж на държавата от 90-те години".

Румен Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам

В официалната Facebook страница на МС беше публикувано следното съобщение:

"На вниманието на тези, които тепърва започват и онези които продължават политически да злоупотребяват  с Програмата за упражняване на правата върху имоти – държавна собственост и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия, Правителствената информационна служба припомня, че същата е приета на 08.05.2025г. 

Основна задача на Програмата е да систематизира държавни имоти с отпаднала необходимост, при управлението на които се акумулират загуби, изразяваща се в ангажирането на средства за опазването иподдържането им, както и в липса на приходи. Поради злонамереност и желание за поредна атака срещу коалиционното правителство, Министерският съвет реши да предложи на Народното събрание да одобри Програмата. С цел да бъдат избегнати всякакви допълнителни спекулации публикуваме писмото, с което решението на МС от 07.08.2025г.  е изпратено до Народното събрание.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КИСЕЛОВА,
На основание чл. 86,  ал.1 от Конституцията на Република България, приложено изпращаме Решение № 536 на Министерския съвет от 2025 г., с което се предлага на Народното събрание (НС) да разгледа и одобри Програма за упражняване на правата върху имоти – държавна собственост и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия, приета с Решение № 289 на Министерския съвет от 8 май 2025 г. (Програмата), както и да приеме решение, с което до одобряването ѝ да не се извършват разпоредителни действия с държавни недвижими имоти в полза на трети лица, освен за нуждите на държавни органи, агенции и комисии, общини и публични предприятия.

Предложението, приетата Програма да се разгледа от НС, цели постигане на политически консенсус за ефективно упражняване правото на собственост върху имоти – държавна собственост и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия в обществен интерес.

През последните десетилетия се наблюдава акумулиране на загуба при управлението на такива имоти, изразяваща се в ангажирането на средства за опазването и поддържането им, както и в липса на приходи. За голяма част от имотите и правата върху тях липсват актове за собственост и актуални идентификационни данни.

С приетата програма, МС си поставя задача тези процеси да бъдат оптимизирани, в т.ч. чрез изясняване на фактическото положение, правен режим и статут на притежаваните от държавата недвижими имоти.

За целта беше изискана информация, която и към настоящия момент е в процес на попълване и детайлизиране по вид, местонахождение, документна обезпеченост и други характеристики на имотите. Индикативният списък на имоти – държавна собственост, нуждата от които е отпаднала e базиран на подадена от ведомствата и областните управители първоначална информация, отразена в раздел „Изходни данни“ на Програмата. Необходимо е да се уточни, че отпадналата необходимост е изходна информация от преценката на субекта, който я предoставя. Дали такъв имот или права върху него ще удовлетворят друга публична потребност е последващ процес, който ангажира общини, публични предприятия и ведомства. Индикативната бройка подлежи на постоянна актуализация и систематизация, с оглед на коректното отразяване и прецизиране на окончателната информация.

Пълнотата на тази информация ще даде възможност на настоящото и следващи правителства ефективно и с необходимия обществен контрол да управляват такива активи, за задоволяване на обществени потребности и нуждите на общини, ведомства и институции, както и при предоставяне на публични услуги, обезщетения при отчуждителни действия и разпореждане в предвидените от закона случаи.

Самата Програма няма самостоятелни управленски или разпоредителни последици и при всяка една от формите на управление се съобразява с действащите към момента закони.

Извършваните и към момента действия по управление и разпореждане от оправомощени лица, са в изпълнение на законите, а не по силата на Програмата и/или списък. Само и единствено законите създават правомощия, ред и правила.

Различните политически интерпретации, мотивират правителството да потърси санкция от НС, за да може да се намери необходимата обществена подкрепа, чрез гласовете на народните представители. 

Тази програма е систематизиран израз на правни възможности, предвидени в Конституцията на Република България и законите на страната за управление и разпореждане с недвижими имоти и има значение само с оглед интегриран подход за ефективно и законово поведение, базирано на информираност."

