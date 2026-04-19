България

Какво време ни чака в изборния ден? Слънце, но и дъжд следобед

Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°

19 април 2026, 06:50
ПСС предупредиха туристите - може да затънете в снега в планините
Дъжд, гръмотевици и вятър в деня за размисъл
Йотова от „Дондуков“ 2: Няма власт, която да е по-силна от гражданите – нека гласуваме! (ВИДЕО)
Изпробваха системата срещу градушки, 16 000 ракети са в готовност
Голям пожар в Пловдив изпепели над 30 автомобила в автоморга
700 000 евро допълнителни възнаграждения за служителите в "Борба с градушките"
Сигнали за изборни нарушения в социалната сфера се проверяват от институциите

В изборния ден (неделя, 19.04.2026 г.) вятърът ще отслабне и ще стихва. Сутринта в котловините и низините видимостта ще бъде намалена. Преди обяд ще бъде предимно слънчево, а след пладне ще има разкъсана облачност, по-значителна над южните, източните и планинските райони, където на отделни места ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Минималните температури ще бъдат между и , за София – около.

Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, по Черноморието - между 15° и 19°, за София – около 20°.

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Над планините преди обяд, главно в западната половина от страната, ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове облачността ще се увеличи и на места ще има превалявания от дъжд, по най-високите планински върхове и била - от сняг. Ще духа умерен, в масивите от Източна България и силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около .

Над Черноморието ще има променлива по-често значителна облачност. Само на отделни места след обяд ще превали слаб дъжд. Преди обяд ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, а в следобедните часове – от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 19°. Температурата на морската вода е около 12°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Атмосферното налягане е около средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна.

През първите дни от новата седмица въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъжодвна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на повече места и повече по количество във вторник.

В понеделник вятърът ще е слаб, преди обяд от юг-югоизток, по-късно през деня ще се ориентира от северозапад, във вторник ще се усили. Минималните температури ще бъдат между и 10°, а максималните в понеделник между 18° и 23°, във вторник с 2-3 градуса по-ниски.

Метеорологична прогноза Температури Валежи Облачност Вятър Времето в София Времето в планините Времето по Черноморието Прогноза за седмицата Атмосферно налягане
Последвайте ни
pariteni.bg
carmarket.bg
ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Любопитно Преди 21 минути

Дори типичният заседнал начин на живот може да съкрати живота ви с години

Любопитно Преди 8 часа

Вътрешната повърхност на човешкото сърце е покрита със сложна мрежа от мускулни нишки, считана за остатък от ембрионалното развитие

Свят Преди 9 часа

Висш активист е обвинен в сексуално насилие над доброволци по време на мисия към Газа, докато критици определят плаването като скъпо „парти в морето“, което не помага на палестинците

Свят Преди 10 часа

Светият отец също така осъди „социалните и природни бедствия“, свързани с „логиката на експлоатацията“ на материалното богатство

Любопитно Преди 10 часа

Натали Портман очаква трето дете на 44 г. от музиканта Танги Дестабъл. След развода с Бенджамин Милпие, актрисата намери щастието в Париж, където цени дискретността и се подготвя за новото попълнение в семейството си

Свят Преди 11 часа

Иранският посланик в Индия Мохамад Фатхали е бил извикан в индийското външно министерство, където се е срещнал с министъра на външните работи на страната Викрам Мисри

Свят Преди 11 часа

Главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко потвърди в Telegram, че стрелецът е родом от Москва

Любопитно Преди 12 часа

Емблематичната полицейска снимка на Пабло Ескобар от 1976 г. улавя момента преди неговия кървав възход. Зад предизвикателната усмивка на тогавашния дребен трафикант се крие арогантността на мъжа, който щеше да постави на колене цяла държава

Свят Преди 12 часа

„Те искаха да затворят протока отново“, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом, визирайки лидерите на Иран

България Преди 12 часа

Стилияна Николова се окичи с бронз в многобоя с общ сбор от 114.050 точки

Кога една война е „справедлива“? Сблъсъкът между Тръмп и папата за морала на конфликта с Иран

Свят Преди 12 часа

Администрацията на Тръмп и Ватикана влязоха в теологичен спор за легитимността на конфликта с Иран. Докато Джей Ди Ванс и Майк Джонсън се позовават на „справедливата война“, Католическата църква предупреждава, че съвременните оръжия променят всичко

България Преди 13 часа

На 19 април ще се проведат осмите предсрочни парламентарни избори в България

България Преди 14 часа

Срещата бе във връзка с подготовката и организацията на предстоящите избори за народни представители на 19 април 2026 г.

Парламентарни избори Преди 14 часа

Студенти и парламентарен вот: Как да гласувате в града, в който учите, ако имате електронна книжка

Парламентарни избори Преди 14 часа

Вижте в кои часове можем да упражним правото си на вот на 19 април

Парламентарни избори Преди 14 часа

Списък на заличените лица: Кога и защо името ви може да отпадне от предварителния избирателен списък

