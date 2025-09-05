България

Летни температури до 33 градуса: Kакво ще бъде времето на 15-и септември

Валежите ще останат оскъдни и локални – най-вече в планинските райони на Западна България, и то в началото на седмицата

5 септември 2025, 11:54
Не стихват реакциите след случая на насилие над директора на ОДМВР - Русе

ПП-ДБ е подала сигнал срещу Пеевски в КПК

Борисов за поканата за протест от страна на ПП: На 70 години няма да ходя да се бия по площадите

Шефът на ДНСК разкри как децата, които си направиха

Криминалист за нападателите на шефа на МВР-Русе: Те могат спокойно да извършат и убийство

Как възрастна жена почина при неясни обстоятелства, а имотът ѝ се оказа присвоен?

Иван Иванов и Александър Василев се класираха за полуфинала на US Open

Съпругата и детето на шефа на ОДМВР-Русе станали свидетели на бруталния побой в града

М акар астрономическото лято да приключва на 22 септември - в момента сме в период с летни температури и обстановка. Това коментира в NOVA синоптикът от НИМХ доктор Анастасия Стойчева. Очаква се максималните температури през следващата седмица да се задържат между 28 и 33 градуса, а минималните – над 15, на места дори над 20 градуса по Черноморието.

Валежите ще останат оскъдни и локални – най-вече в планинските райони на Западна България, и то в началото на седмицата. По морето се очаква предимно слънчево време, с температура на морската вода около 25 градуса със слабо вълнение.

Септември ще дойде с топло време

„Всички, които планират късна лятна ваканция по Черноморието, могат спокойно да я осъществят. Не се очакват значителни валежи, а времето ще остане приятно и подходящо за плаж“, прогнозира тя. 

"Прогнозата за първия учебен ден е все още неясна", предупреди Стойчева. Синоптичните модели показват колебания, но по-вероятно е времето да остане стабилно и без валежи. Все пак около 18 септември се очаква преминаването на атмосферен фронт, който може да донесе първите по-съществени есенни дъждове.

Макар и предварително, прогнозите сочат по-топла есен. Месеците септември, октомври и ноември се очаква да бъдат с температури над климатичните норми. Валежите ще останат по-ниски от обичайното, като засушаването продължава да бъде повод за тревога. „Все още не може да се каже кога ще започнат валежите със стопанско значение, от които земеделието има нужда“, заключи Стойчева.

Тя коментира, че изминалите три месеца от лятото са потвърдили прогнозите – беше горещо, макар и не рекордно. Температурите останаха над климатичните норми с до 3 градуса, а засушаването се задълбочи, особено в Централна и Северна България. Най-сериозно понижение на валежите е отчетено в райони, в които количеството им е паднало под 20% от обичайното. Изключение правят югозападните и планинските части на страната, където дъждовете бяха малко над нормата.

Източник: NOVA    
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 18 часа
Зеленски отговори на Путин за Москва
Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 15 часа
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 14 часа
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 16 часа

