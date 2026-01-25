Двете деца, пострадали при пожара в София, са в тежко, но стабилно състояние

След сигнал за 100% увеличение на цените: НАП и КЗП на проверки в мебелни магазини

С ъстоянието на двете деца, на 11 и на 13 години, които пострадаха при пожара в жилищна сграда в София в събота, остава тежко, но стабилно. Това заяви за проф. Николай Габровски, началник на Клиниката по неврохирургия в "Пирогов".

Те остават в Детската реанимация на болницата.

Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали деца

"Продължават диагностични и терапевтични активни мероприятия, които допълнително да стабилизират тяхното състояние", коментира още лекарят.

"Към момента има място за оптимизъм, необходимо е да бъдем търпеливи", посочи той, цитиран от NOVA.

Възрастната жена и мъжът, които също пострадаха в пламъците, са настанени в клиника по спешна токсикология към ВМА. Продължават консултациите с всички необходими специалисти.

Пожарът избухна в жилищна сграда, която се намира на ул. „Опълченска” и „Пиротска”. Жена на 41 години почина.