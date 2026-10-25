България

Как да гласуваме с бюлетина и машина - пълно ръководство стъпка по стъпка

За да бъде упражнен вотът бързо и без излишни затруднения, Централната избирателна комисия предлага ясни правила за стъпките, които всеки гласоподавател трябва да следва в изборното помещение

Надежда Неменски Надежда Неменски

25 октомври 2026, 06:48
Как да гласуваме с бюлетина и машина - пълно ръководство стъпка по стъпка
Източник: БГНЕС

Н астоящият изборен уикенд отново изправя гражданите пред важен избор за бъдещето на държавното управление. Изборният ден (неделя, 25 октомври) започва точно в 7:00 ч. сутринта и приключва в 20:00 ч. вечерта, като при наличие на чакащи гласоподаватели пред секцията процесът може да бъде удължен с още един час.

Подготовката за вота изисква предварителна проверка на избирателната секция и носене на валиден документ за самоличност.   

За да бъде упражнен вотът бързо и без излишни затруднения, Централната избирателна комисия предлага ясни правила за стъпките, които всеки гласоподавател трябва да следва в изборното помещение.

  • Преди да прекрачите прага на изборната секция

Всеки гражданин с право на глас може да направи бърза проверка на адреса на своята избирателна секция през сайта на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО). Основно изискване при влизане в секцията е представянето на валидна лична карта. Задвижването на процедурата не може да стане с шофьорска книжка или международен паспорт.

При влизане в изборното помещение документът за самоличност се предава на член на Секционната избирателна комисия за справка в избирателния списък. В секциите с над 300 избиратели гражданите имат възможност да изберат дали да гласуват с хартиена бюлетина или с машина. В по-малките секции, както и в специализираните институции, гласуването се извършва само с хартиени бюлетини. 

  • Тънкостите при гласуване с хартиена бюлетина

Когато избирателят предпочита традиционния начин на гласуване, член на комисията откъсва хартиена бюлетина от кочана. Преди да я предаде, длъжностното лице поставя първия задолжителен печат на гърба ѝ. Задължение на самия гласоподавател е да разгъне хартията на място, за да се увери, че по нея няма предварителни отбелязвания.

В тъмната стаичка изборът се отбелязва единствено със знак „X“ или „V“, изписан със син химикал. Знакът трябва да бъде поставен точно в квадратчето на избраната кандидатска двойка или в квадратчето „Не подкрепям никого“. Всеки друг цвят на химикала или допълнителни знаци, букви и цифри правят бюлетината недействителна.

След отбелязване на вота бюлетината се сгъва още в кабината, така че изборът да остане скрит. При излизане тя се показва на члена на комисията, който поставя втория печат на гърба. Чак след това сгънатата хартия се пуска в прозрачната избирателна кутия. Процесът приключва с полагане на подпис в избирателния списък и получаване обратно на личната карта. 

  • Бързо и точно с машинен вот

При избор за машинно гласуване член на комисията предава специална смарт карта. Избирателят пристъпва към устройството и поставя картата в чип-четеца с чипа нагоре. На екрана се зарежда електронната бюлетина, която съдържа списъка с кандидати. При необходимост от преглед на следващи страници се използва бутонът на екрана.

Желаната кандидат-президентска двойка или опцията „Не подкрепям никого“ се избира с директно докосване на екрана. След направения избор машината предлага бутон за преглед. Това е моментът за последна проверка. При потвърждение се натиска бутонът за окончателно гласуване.  

Устройството отпечатва хартиена контролна разписка. След звуковия сигнал избирателят взема разписката, сгъва я с текста навътре, за да запази тайната на вота, и я пуска в специалната кутия за машинно гласуване. Картата се изважда от устройството и се връща на комисията, след което гласоподавателят се подписва в списъка. 

Съботният ден традиционно е ден за размисъл и агитацията е забранена, а самото гласуване е в неделя, 25 октомври.

Ключова дата е 27 октомври, когато от Централната избирателна комисия трябва да обяви окончателните резултати, победител от изборите, дали ще има балотаж и кои ще са двойките в него. Евентуалният втори тур ще е следващата неделя, 1 ноември.

Припомняме, че изборния уикенд (в нощта на събота срещу неделя) съвпада с преминаването към зимното часово време и трябва да върнем стрелките на часовника с час назад.

В понеделник, 26 октомври пък учениците ще имат малка почивка. Денят е обявен за неучебен, но присъствен за всички ученици. От Министерството на образованието и науката уточняват, че в този ден трябва да бъдат организирани занимания за децата, а учебното съдържание ще бъде преструктурирано.

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Автор: Надежда Неменски
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