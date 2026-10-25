Украинците създадоха детектор, който показва какво виждат руските дронове

Украинската компания CODE380 разработи D·Vision SDR - детектор, който открива радиосигнали от дронове и преобразува прихванатите предавания във видеоизображение.

Според разработчиците системата сканира честоти от 500 до 8700 MHz и е преминала полеви изпитания с украински военни.

Украинските технологии за откриване на дронове намират приложение и извън фронта: Литва въведе системата SkyFortress за проследяване на нисколетящи дронове и крилати ракети.

Украински екип разработи детектор за дронове, базиран на софтуерно дефинирана радиосистема (SDR), който може да разпознава радиосигнали от безпилотни летателни апарати и да преобразува прихванатите предавания във видеоизображение, достъпно за оператора.

На 17 октомври изданието DOU съобщи, че системата, наречена D·Vision SDR, е разработена от базираната в Киев компания за комуникационно оборудване CODE380. Фирмата е основана преди около три месеца, а работата по самия детектор е започнала приблизително година и половина по-рано.

По информация на DOU устройството сканира радиочестоти в диапазона от 500 до 8700 MHz, за да открива сигнали, характерни за дронове. За разлика от конвенционалните детектори, които използват аналогови приемници за улавяне на видеопредавания, D·Vision SDR разчита на технологията Software-Defined Radio (SDR), която позволява анализ на радиочестотния спектър чрез софтуер.

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Разработчиците са заявили пред DOU, че детекторът може да разпознае сигнал от дрон и да го преобразува във видеопоток, позволявайки на оператора да вижда изображенията, предавани от летателния апарат. Екипът твърди също, че системата сканира целия обявен честотен диапазон без „слепи зони“ и е по-чувствителна от конкурентните детектори.

DOU отбелязва, че четирима души са работили пряко по проекта. В момента CODE380 има осем служители и привлича още шестима специалисти за изпитанията и проектирането. Водещият разработчик на детектора преди това е работил по подобни системи и е използвал натрупания опит при създаването на новата SDR платформа.

Според DOU системата е преминала полеви изпитания с украински военнослужещи по време на бойни мисии. Обратната връзка от тези тестове е използвана за усъвършенстване на устройството, а разработчиците продължават да пускат софтуерни актуализации приблизително два пъти месечно.

Системите за откриване, базирани на софтуерно дефинирана радиотехнология, предлагат различен подход в сравнение с фиксираните аналогови приемници, тъй като обработката на сигналите може да се променя чрез софтуер при изменение на комуникационните протоколи и работните честоти на дроновете.

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Разработените в Украйна технологии за откриване на безпилотни апарати привличат интерес и извън фронтовата линия.

В началото на октомври Литва обяви, че въвежда в експлоатация системата SkyFortress, която открива нисколетящи дронове и крилати ракети по техните акустични или електромагнитни характеристики и използва изкуствен интелект за проследяването им в реално време.

Въвеждането на системата в експлоатация се случи няколко седмици след като изтребители на НАТО свалиха неидентифициран дрон, навлязъл във въздушното пространство на Литва откъм Беларус.