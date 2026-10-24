С 99% подкрепа: Жордан Бардела бе преизбран за председател на "Национален сбор"

Ж ордан Бардела беше преизбран за председател на крайнодясната партия "Национален сбор" на състоялия се днес партиен конгрес в град Орлеан, съобщиха от политическата формация в социалната мрежа X, цитирани от ДПА.

Според френските медии Бардела е получил около 99% от гласовете при избирателна активност от близо 68%. Резултатът не бе изненада, тъй като 31-годишният политик бе единственият кандидат за поста, който заема от 2022 г.

Lors du XIXe Congrès du RN à Orléans, Jordan Bardella est réélu président du Rassemblement National ! Merci Président ! 🇫🇷 Rejoignez-nous : https://t.co/aYceWoroUK https://t.co/HYFdfnMgu9 — RN Var (@RNVar_officiel) October 24, 2026

Бардела е смятан за политическо протеже на Марин Льо Пен. Според актуалните социологически проучвания към момента тя би получила най-голяма подкрепа сред всички кандидати на първия тур на президентските избори догодина.

Ако кандидатурата на Льо Пен бъде осуетена заради присъдата й за присвояване на европейски средства, Бардела е в готовност да я замени като алтернативен кандидат.

Първата голяма предизборна проява на Марин Льо Пен след преизбирането на партийния лидер е насрочена за утре.

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Конгресът на "Национален сбор" беше съпътстван от сериозни протести. По данни на местната префектура около 13 000 души са участвали в демонстрация срещу партийния форум в Орлеан днес около обяд. Протестното шествие е преминало мирно през града, потвърдиха властите.

Междувременно кметът на Орлеан обяви въвеждането на нощен полицейски час за деца и младежи с цел предотвратяване на нарушения на обществения ред и ограничаване на риска от възможни безредици.