Свят

Шестима загинали след сблъсък между влак и микробус в руския Далечен изток

Трагичният инцидент е станал в Еврейската автономна област, след като микробус е преминал на червен сигнал на железопътен прелез

Стела Христова Стела Христова

24 октомври 2026, 21:01
Шестима загинали след сблъсък между влак и микробус в руския Далечен изток
Източник: iStock

Ш естима души загинаха, а един човек е ранен при тежък сблъсък между влак и микробус в Еврейската автономна област в руския Далечен изток, съобщиха железопътните власти, цитирани от Ройтерс.

По предварителни данни на железопътните служби микробусът се е отитал да премине през железопътен прелез при забранителен червен сигнал на светофара, но е бил блъснат от пътнически влак, който е пътувал към град Благовешченск.

Всички жертви на инцидента са пътували в микробуса, докато пътниците и персоналът във влака не са пострадали. Според информация от регионалната прокуратура, разпространена от държавната агенция РИА Новости, загиналите са чуждестранни граждани, като към момента тяхната националност не се уточнява.

Редактор: Стела Христова
Източник: Елена Инджева/БТА    
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