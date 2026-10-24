Шестима загинали след сблъсък между влак и микробус в руския Далечен изток

Ш естима души загинаха, а един човек е ранен при тежък сблъсък между влак и микробус в Еврейската автономна област в руския Далечен изток, съобщиха железопътните власти, цитирани от Ройтерс.

По предварителни данни на железопътните служби микробусът се е отитал да премине през железопътен прелез при забранителен червен сигнал на светофара, но е бил блъснат от пътнически влак, който е пътувал към град Благовешченск.

Train hits minibus in Russia's Far East, killing six https://t.co/oPhP7WgWJb https://t.co/oPhP7WgWJb — Reuters (@Reuters) October 24, 2026

Всички жертви на инцидента са пътували в микробуса, докато пътниците и персоналът във влака не са пострадали. Според информация от регионалната прокуратура, разпространена от държавната агенция РИА Новости, загиналите са чуждестранни граждани, като към момента тяхната националност не се уточнява.