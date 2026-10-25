Млад мъж загина след поредица от сблъсъци във Врачанско

М ъж на 20 години е загинал след катастрофа във врачанското село Девене, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР. Катастрофата е станала в събота след обяд, допълниха от ОДМВР.

На улица в селото лекият автомобил, управляван от мъжа, е катастрофирал последователно в крайпътно дърво, ъгъл на къща, гаражно отделение на същият имот, продължил е движението си и е блъснал друг автомобил, който е бил паркиран на улицата.

Шофьорът на автомобила е транспортиран в болницата във Враца, където е починал. Друг 20-годишен жител на селото също е пътувал в колата. Той е ранен и настанен за лечение, допълниха от полицията. По случая е образувано досъдебно производство.

През септември при катастрофи, станали на територията на област Враца, е загинал един и са ранени 23-ма граждани, пише в отчета на ОДМВР във Враца.