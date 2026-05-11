България

Как се стигна до стрелбата по автобус с пътници в Перник

По време на стрелбата в превозното средство са се намирали шофьорът, кондукторът и трима пътници

11 май 2026, 07:44
Линия 3 на метрото променя движението си, две станции затварят

Линия 3 на метрото променя движението си, две станции затварят
Слънце сутрин, бури следобед: С какво време започва новата седмица

Слънце сутрин, бури следобед: С какво време започва новата седмица
Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София

Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София
Триумф в сърцето на България: Пол Мание е кралят на София в Джиро д’Италия 2026

Триумф в сърцето на България: Пол Мание е кралят на София в Джиро д’Италия 2026
47 екзотични птици, включително Папуански носорог, бяха заловени на

47 екзотични птици, включително Папуански носорог, бяха заловени на "Дунав мост"
Мащабно залесяване в Родопите: Нова гора изниква над Югово пет години след големия пожар

Мащабно залесяване в Родопите: Нова гора изниква над Югово пет години след големия пожар
Заради отказ на виза: Баща остава на 2300 км от 11-месечната си дъщеря

Заради отказ на виза: Баща остава на 2300 км от 11-месечната си дъщеря
Повреда на жп прелез край Горна Оряховица, влаковете минават при вдигнати бариери

Повреда на жп прелез край Горна Оряховица, влаковете минават при вдигнати бариери

П родължава разследването след стрелбата по автобус от градския транспорт в Перник. Случаят датира от късните часове на 8 май и предизвика сериозен обществен интерес, особено заради участието на непълнолетни лица.

По време на стрелбата в превозното средство са се намирали шофьорът, кондукторът и трима пътници. За щастие, няма пострадали хора, но са нанесени материални щети - счупени са стъкла на автобуса. Инцидентът е бил възприет като особено опасен, тъй като се е случил на обществено място и е застрашил живота и здравето на граждани.

В ефира на NOVA заместник-директорът на Областната дирекция на МВР в Перник, комисар Кирил Добренов, даде повече яснота по случая. По думите му органите на реда са установили четирима извършители - трима непълнолетни на възраст между 14 и 16 години и един пълнолетен на 18 години. Събраните до момента доказателства сочат, че именно 16-годишният е произвел изстрела.

Стрелба по автобус в Перник, няма пострадали

Оръжието, използвано при инцидента, е пневматично и е било закупено от пълнолетния участник. Комисар Добренов уточни, че този тип оръжие не подлежи нито на разрешителен, нито на уведомителен режим. Въпреки това, законът поставя ограничения относно неговото носене и употреба, като изваждането му на обществено място вече представлява административно нарушение.

Разследването е било подпомогнато от записи от камери за видеонаблюдение, разположени в близост до мястото на инцидента - магазини и аптеки. Благодарение на бързите оперативно-издирвателни действия, извършителите са били установени в рамките на 24 часа. Към момента те са били задържани за срок до едно денонощие, като не е наложена по-тежка мярка за неотклонение.

По информация на полицията, задържаните лица не са имали предишни криминални прояви. Въпреки това, е установено, че непълнолетните са били извън домовете си след разрешения вечерен час, което също представлява нарушение.

Заместник-директорът на ОДМВР-Перник подчерта, че основната отговорност за ефективен контрол върху вечерния час за непълнолетни е на родителите, но също така и на обществото като цяло. По думите му гражданите трябва да сигнализират при нередности, тъй като е невъзможно да има постоянно полицейско присъствие на всяка точка в града.

Задържаха 16-годишен за стрелбата по автобуси в Пловдив

От страна на полицията се налагат санкции, но те са насочени към родителите, които са допуснали децата им да бъдат извън дома в неразрешеното време. В конкретния случай с четиримата задържани младежи се оказва, че те са останали извън обхвата на полицейските патрули в съответния момент.

Междувременно от Апелативна прокуратура - София съобщиха, че по случая незабавно е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата в Перник. Макар да няма пострадали, се счита, че е съществувала реална опасност за живота на пътниците, както и на екипа в автобуса.

Разследващите разглеждат деянието като хулиганство, извършено с особена дързост и цинизъм - квалификация, която предполага сериозна наказателна отговорност. Законът предвижда до 5 години лишаване от свобода за подобно престъпление. Към този момент обаче няма повдигнати обвинения и не е ясно дали ще бъдат наложени по-тежки мерки за неотклонение спрямо задържаните.

Източник: NOVA    
Стрелба по автобус Перник Непълнолетни Разследване Хулиганство Пневматично оръжие Полиция Вечерен час Досъдебно производство Материални щети
Последвайте ни

По темата

Линия 3 на метрото променя движението си, две станции затварят

Линия 3 на метрото променя движението си, две станции затварят

Близо ли е Обединеното кралство до разпад?

Близо ли е Обединеното кралство до разпад?

Как се стигна до стрелбата по автобус с пътници в Перник

Как се стигна до стрелбата по автобус с пътници в Перник

Парашутисти се спуснаха на изолиран остров заради случай на хантавирус

Парашутисти се спуснаха на изолиран остров заради случай на хантавирус

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Първата роботакси услуга стартира в Хърватия на цена от 1,99 евро

Първата роботакси услуга стартира в Хърватия на цена от 1,99 евро

carmarket.bg
Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София
Ексклузивно

Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София

Преди 13 часа
Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин
Ексклузивно

Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин

Преди 9 часа
Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран
Ексклузивно

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран

Преди 10 часа
Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус
Ексклузивно

Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&quot;Бих предпочел Шрьодер&quot;: Путин с провокативно предложение към Европа</p>

СДП е отворена към предложението на Путин Шрьодер да посредничи по въпроса за Украйна

Свят Преди 2 минути

Идеята идва от изявление на Владимир Путин

Снимката е илюстративна

Цените на петрола скочиха след ескалация на напрежението между САЩ и Иран

Пари Преди 19 минути

Пазарите реагират на отхвърлените ирански условия от Доналд Тръмп

Мистерията на пръстените на Уран: Нови разкрития за техния различен произход

Мистерията на пръстените на Уран: Нови разкрития за техния различен произход

Любопитно Преди 1 час

Пръстените на Уран бяха открити едва през 1977 г.

,

3 мита за чая, в които е време да спрем да вярваме

Любопитно Преди 1 час

Пингвинът, който плува хиляди километри всяка година, за да посети човека, спасил живота му

Пингвинът, който плува хиляди километри всяка година, за да посети човека, спасил живота му

Любопитно Преди 1 час

Наблюдатели отбелязват моменти на видима близост между пингвина и човека, включително спокойно поведение и физическа близост

Настръхването – древният рефлекс, който издава емоциите ни преди съзнанието

Настръхването – древният рефлекс, който издава емоциите ни преди съзнанието

Любопитно Преди 1 час

Макар за съвременния човек да изглежда като странна кожна реакция, настръхването е сложен процес, дирижиран от симпатиковата нервна система. От студ до вълнуваща музика – разберете как тялото ни активира своя древен защитен механизъм за части от секундата

,

Живот без интернет - как се отразява на хората в Иран

Свят Преди 1 час

Войната в Иран продължава вече шест седмици, а достъпът до интернет остава сериозно ограничен

Моди призова Индия да пести гориво

Моди призова Индия да пести гориво

Свят Преди 9 часа

Хората и фирмите трябва да дадат приоритет на връщането към работа от дома и онлайн срещите, каза Моди

<p>Рибите дремят през деня, подобно на хората</p>

Ново изследване: Рибите дремят през деня, подобно на хората

Любопитно Преди 10 часа

Резултатите от изследването поставят под въпрос досегашната представа, че сложната архитектура на съня е характерна главно за бозайниците

Евакуираха по въздух пътниците от плаващия под карантина круизен кораб

Евакуираха по въздух пътниците от плаващия под карантина круизен кораб

Свят Преди 11 часа

Сложна логистична операция по репатриране на стотици пътници започна от борда на MV Hondius. След три смъртни случая и седмици на несигурност в морето, евакуираните са подложени на строга дезинфекция и ги очаква рекордна 42-дневна карантина

Тръмп: САЩ ще овладеят обогатения уран на Иран

Тръмп: САЩ ще овладеят обогатения уран на Иран

Свят Преди 11 часа

В събота руският президент Владимир Путин предложи обогатеният уран да бъде изнесен от Иран и съхранен

Нетаняху: Войната с Иран не е приключила

Нетаняху: Войната с Иран не е приключила

Свят Преди 11 часа

Той добави, че съществуват и обогатителни обекти, които трябва да бъдат демонтирани

Актьор от „Как се запознах с майка ви“ е осъден за опит за убийство на приятелката си

Актьор от „Как се запознах с майка ви“ е осъден за опит за убийство на приятелката си

Свят Преди 12 часа

Холивудската гримьорка Али Шихорн оцеля по чудо след 20 прободни рани и се изправи лице в лице с нападателя си – актьора Ник Паскуал. Съдът призна Паскуал за виновен в опит за убийство и домашно насилие след серия от брутални нападения през 2024 г.

Иран заплаши с "решителна ответна реакция" при чужди кораби в Ормузкия проток

Иран заплаши с "решителна ответна реакция" при чужди кораби в Ормузкия проток

Свят Преди 12 часа

Това заяви заместник-министърът на външните работи на Ислямската република Казем Гарибабади

Роберт Фицо: Зеленски трябва да се обади на Путин за лична среща

Роберт Фицо: Зеленски трябва да се обади на Путин за лична среща

Свят Преди 13 часа

Фицо направи коментара ден след срещата си с Путин в Москва, където присъства на събитията за Деня на победата

„Мислех, че всички ще умрем“: Какво се случи на борда на полет 4345 в Денвър, ударил човек при излитане

„Мислех, че всички ще умрем“: Какво се случи на борда на полет 4345 в Денвър, ударил човек при излитане

Свят Преди 14 часа

Семейство от Небраска преживя истински кошмар по време на полет до Лос Анджелис. След мощна експлозия и гъст черен дим в кабината, баща и синовете му стават свидетели на смъртта на пешеходец на пистата, докато се борят за живота си в горящия самолет

Всичко от днес

От мрежата

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg
1

Гръмотевични бури и риск от градушка

sinoptik.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg

Седмичен хороскоп 11 - 17 май: Бъдете смели, но добронамерени

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 11 - 17 май

Edna.bg

Повече от футбол: Трагедия и триумф в една незабравима вечер за Ханзи Флик

Gong.bg

Шмайхел реагира гневно след отменения гол на Уест Хем срещу Арсенал

Gong.bg

Гръмотевични бури и риск от градушка в началото на седмицата

Nova.bg

16-годишен е стрелял по автобуса в Перник, трима от задържаните са непълнолетни

Nova.bg