Свят

Осем деца загинаха след стрелба в Луизиана

Извършителят е баща на 7 от тях

20 април 2026, 07:30
Източник: iStock Photos/Getty Images

О сем деца са загинали при стрелба в Шривпорт след "семеен скандал", съобщи полицията в американския щат Луизиана, цитирана от ДПА.

31-годишният нападател първо е открил огън по жена, с която е бил в интимна връзка, преди да се отправи към дом, където са се намирали няколко деца, според полицейския говорител Крис Борделон.

Властите заявиха, че седем от убитите деца са били на извършителя.

Ранени са и още трима души са били ранени, включително две жени, които са в критично състояние, заяви кметът Том Арсено.

Едно от убитите деца е било намерено на покрива, вероятно след опит да избяга.

По предварителни данни жертвите са на възраст между 1 и 14 години.

Заподозреният избягал от мястото на инцидента и по-късно бил преследване от правоохранителните органи, при което се стигнало до престрелка, при която той е бил ранен смъртоносно.

Борделон подчерта, че няма опасност за обществеността, като добави, че мотивът на извършителя все още не е ясен и се разследва. Смята се, че извършителят е действал сам.

Шривпорт, град с около 180 000 жители в северозападната част на Луизиана, се намира близо до границата с Тексас. Това е третият по големина град в щата по брой на населението.

Арсено описа стрелбата като "трагична ситуация, може би най-тежката трагична ситуация, която някога сме имали в Шривпорт".

Началникът на полицията в Шривпорт Уейн Смит заяви, че иска гражданите да знаят, че "всички служители са на място, обработват всяка улика и всичко останало, и в близко бъдеще ще можем да предоставим по-конкретна информация за това какво точно се е случило".

"Просто не знам какво да кажа, разбирате ли? Сърцето ми е просто разбито. Просто не мога да си представя как може да се случи такова събитие", добави той.

Генералната прокурорка на Луизиана Лиз Мърил заяви, че е "дълбоко натъжена от безсмислената загуба на човешки живот".

"Множество правоохранителни агенции разследват тази трагична ситуация", добави тя в Екс.

Източник: БТА/Асен Георгиев    
