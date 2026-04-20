Осем деца загинаха след стрелба в Луизиана

О сем деца са загинали при стрелба в Шривпорт след "семеен скандал", съобщи полицията в американския щат Луизиана, цитирана от ДПА.

31-годишният нападател първо е открил огън по жена, с която е бил в интимна връзка, преди да се отправи към дом, където са се намирали няколко деца, според полицейския говорител Крис Борделон.

Въоръжен мъж уби 8 деца в Луизиана, загина при преследване

Властите заявиха, че седем от убитите деца са били на извършителя.

Ранени са и още трима души са били ранени, включително две жени, които са в критично състояние, заяви кметът Том Арсено.

Едно от убитите деца е било намерено на покрива, вероятно след опит да избяга.

По предварителни данни жертвите са на възраст между 1 и 14 години.

САЩ: Мъж уби шестима души, от които четири деца

Заподозреният избягал от мястото на инцидента и по-късно бил преследване от правоохранителните органи, при което се стигнало до престрелка, при която той е бил ранен смъртоносно.

Борделон подчерта, че няма опасност за обществеността, като добави, че мотивът на извършителя все още не е ясен и се разследва. Смята се, че извършителят е действал сам.

Шривпорт, град с около 180 000 жители в северозападната част на Луизиана, се намира близо до границата с Тексас. Това е третият по големина град в щата по брой на населението.

Арсено описа стрелбата като "трагична ситуация, може би най-тежката трагична ситуация, която някога сме имали в Шривпорт".

Началникът на полицията в Шривпорт Уейн Смит заяви, че иска гражданите да знаят, че "всички служители са на място, обработват всяка улика и всичко останало, и в близко бъдеще ще можем да предоставим по-конкретна информация за това какво точно се е случило".

САЩ: Мъж застреля петима, включително деца и бременна

"Просто не знам какво да кажа, разбирате ли? Сърцето ми е просто разбито. Просто не мога да си представя как може да се случи такова събитие", добави той.

Генералната прокурорка на Луизиана Лиз Мърил заяви, че е "дълбоко натъжена от безсмислената загуба на човешки живот".

"Множество правоохранителни агенции разследват тази трагична ситуация", добави тя в Екс.