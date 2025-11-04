България

Как НОИ осъвременява пенсиите: Разбираемо обяснение на швейцарското правило

В случай, че изчисленият процент е отрицателно число, пенсиите не се осъвременяват и остават в същия размер, обясняват експертите от НОИ

4 ноември 2025, 09:58
Как НОИ осъвременява пенсиите: Разбираемо обяснение на швейцарското правило
Източник: iStock/GettyImages

О съвременяването на пенсиите е регламентирано с разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (чл. 100 от КСО). Постановено е, че пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) с процент, равен на 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година, пише Агенция „Фокус“.

Тази норма (чл. 100, ал. 1 от КСО) е придобила обществена популярност с наименованието „швейцарско правило“.

В случай, че изчисленият процент е отрицателно число, пенсиите не се осъвременяват и остават в същия размер, обясняват експертите от НОИ.

Процентът на нарастване на осигурителния доход се определя въз основа на данните за средномесечния осигурителен доход за съответната календарна година, утвърдени със заповеди на управителя на НОИ. Процентът на нарастване на индекса на потребителските цени се определя въз основа на данни от Националния статистически институт (НСИ). Съгласно § 1, ал. 1, т. 4а от Допълнителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване  "индексът на потребителските цени“ по чл. 100 от КСО е хармонизираният индекс на потребителските цени.

Осъвременяването се извършва върху действителния или запазен размер на пенсията към датата на осъвременяване, без изплащаните към нея добавки.

Когато осъвремененият размер е под новия минимален размер, се приравнява на него, а ако е над максималния, се ограничава на този размер на основание преходна и заключителна разпоредба от КСО (§ 6, ал. 1 от ПЗР на КСО). Когато се получава повече от една пенсия за трудова дейност, осъвременяване се извършва на всяка една поотделно.

Когато осъвремененият размер на получаваните една или повече от една пенсии е под минималния размер за съответния вид, всяка поотделно се приравнява на него и пенсиите се изплащат съгласно изискванията за съвместимост (чл. 101 от КСО).

Осъвременяването на наследствените пенсии

се извършва като се увеличи действителният или запазеният размер на пенсията или пенсиите на наследодателя, след което пенсията/ите на наследника/ците се определя в процентите, съобразно броя на наследниците (чл. 81, ал. 1 от КСО).

Същото се отнася и за добавките от починал съпруг/съпруга (т.н. „вдовишка добавка“), като се осъвременява пенсията на починалия съпруг/а, след което се определя размерът на добавката.

В понеделник социалният министър Борислав Гуцанов обясни по отношение на пенсиите за 2026 г. и Бюджетът на ДОО, който е предложен: „Знаете, че много време те не бяха осъвременявани, докато

сега за втора поредна година швейцарското правило остава в сила и те ще бъдат осъвременени някъде около 8%

но това ще стане ясно през първата-втората седмица на следващата календарна година. Не позволихме по никакъв начин, в едно много трудно положение, да бъдат засегнати най-уязвимите съсловия“.

По темата

Източник: Агенция "Фокус"    
пенсии осъвременяване на пенсии швейцарско правило КСО НОИ индекс на потребителските цени осигурителен доход наследствени пенсии вдовишка добавка социално осигуряване
Последвайте ни
Скандал във Вършец: Скритa камера открита в тоалетната на механа по време на рожден ден

Скандал във Вършец: Скритa камера открита в тоалетната на механа по време на рожден ден

Джонатан Бейли е най-секси мъжът на света за 2025 г.

Джонатан Бейли е най-секси мъжът на света за 2025 г.

Катастрофа на

Катастрофа на "Цариградско шосе" блокира движението в София

Футболен треньор почина от инфаркт по време на мач в Сърбия

Футболен треньор почина от инфаркт по време на мач в Сърбия

Как да получаваме близо 1000 лева допълнителна пенсия

Как да получаваме близо 1000 лева допълнителна пенсия

pariteni.bg
Кризата с чипове изглежда преодоляна, но разкри други проблеми

Кризата с чипове изглежда преодоляна, но разкри други проблеми

carmarket.bg
<p>Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва</p>
Ексклузивно

Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва

Преди 1 час
4 ноември: Убийството, което промени историята
Ексклузивно

4 ноември: Убийството, което промени историята

Преди 4 часа
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)
Ексклузивно

Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)

Преди 3 часа
От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси
Ексклузивно

От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси

Преди 4 часа

Виц на деня

– Изтеглих си приложение за броене на калории. – И как е? – Изтри се само, след като видя снимка от вечерята ми.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Камион блъсна и уби възрастна жена във Варна

Камион блъсна и уби възрастна жена във Варна

България Преди 21 минути

Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни

<p>Доналд Тръмп заплаши Ню Йорк, ако гласува за Мамдани:&nbsp;<strong>&quot;Нямате избор&quot;</strong></p>

Доналд Тръмп заплаши Ню Йорк, ако гласува за Мамдани: "Нямате избор"

Свят Преди 21 минути

„Той не ме подкрепя. Той се противопоставя на Мамдани“, каза Андрю Куомо

.

„Демократи 66“ спечели парламентарните избори в Нидерландия

Свят Преди 59 минути

След оспорвана битка с крайнодясната партия на Герт Вилдерс, центристите на Роб Йетен излязоха начело с минимална разлика

Желязков: Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор

Желязков: Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор

България Преди 1 час

Това заяви премиерът по време на конференцията на високо равнище „България на прага на еврозоната”

Снимката е илюстративна

Украински дрон удари завод дълбоко в Русия, има разрушения

Свят Преди 1 час

Администрацията на град Стерлитамак, където се намира заводът, съобщи, че петимата работници вътре не са пострадали

Шофьорът, помел паркирали коли в София, е карал с 1,52 промила алкохол

Шофьорът, помел паркирали коли в София, е карал с 1,52 промила алкохол

България Преди 1 час

Автомобилът, с който е причинено произшествието, не е собственост на водача

,

Един от най-ужасяващите масови убийци в историята – Джордж Банкс, почина на в затвора

Свят Преди 1 час

Той е починал в неделя следобед от усложнения, причинени от неоплазма на бъбреците, или рак на бъбреците

Си Цзинпин се срещна с руския премиер Михаил Мишустин в Пекин

Си Цзинпин се срещна с руския премиер Михаил Мишустин в Пекин

Свят Преди 1 час

Китайският лидер подчерта, че Русия и Китай могат да засилят сътрудничеството си в

С дрога и алкохол: Шофьор блъсна патрулка и направи опит за бягство

С дрога и алкохол: Шофьор блъсна патрулка и направи опит за бягство

България Преди 1 час

Всичко се случва в неделя вечерта по време на опит за полицейска проверка в района между село Юндола и Якоруда

<p>Къде е градът на &quot;дълбоката пица&quot;</p>

БезГранично: Чикаго - къде да отидем и какво да ядем

БезГранично Преди 1 час

По стъпките на Алеко Константинов

Ню Йорк гласува за кмет

Ню Йорк гласува за кмет

Свят Преди 1 час

Президентът Доналд Тръмп подкрепи бившия губернатор Андрю Куомо

Хърватия процъфтява с еврото: 3% ръст и 52% скок на заплатите

Хърватия процъфтява с еврото: 3% ръст и 52% скок на заплатите

България Преди 1 час

Подуправителят на Централната банка на Хърватия Михаел Фауленд сравни самото въвеждане на единната валута в страната му с 6-годишен маратон

Нападнатият кмет на павликенско село завежда дело срещу мъжа, който го е нападнал

Нападнатият кмет на павликенско село завежда дело срещу мъжа, който го е нападнал

България Преди 1 час

Николай Митев разказа за случилото се

Игра на влияние променя номинациите в Big Brother

Игра на влияние променя номинациите в Big Brother

Любопитно Преди 2 часа

Съквартирантите могат да споделят кого ще номинират на един от останалите в Къщата

Почина работникът, изваден от рухналата средновековна кула в Рим

Почина работникът, изваден от рухналата средновековна кула в Рим

Свят Преди 2 часа

Трима други бяха извадени по-рано невредими след първоначалния инцидент

Мъж нападна с нож хора в пълен ресторант в София

Мъж нападна с нож хора в пълен ресторант в София

България Преди 3 часа

Инцидентът е от столичния квартал "Света Троица"

Всичко от днес

От мрежата

Как да примамите улична котка да влезе в транспортна кутия

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

dogsandcats.bg
1

Щъркел на автогарата в Монтана

sinoptik.bg
1

Облаци и мъгли след "сиромашкото лято"

sinoptik.bg

От сладникав актьор до носител на Оскар: Матю Макконъхи на 56

Edna.bg

Здравословни рецепти с джинджифил

Edna.bg

Руи Мота вече не е треньор на Лудогорец

Gong.bg

Димитър Евтимов - зет като мед

Gong.bg

Най-добрите финансисти в Европа - на конференция за въвеждането на еврото у нас

Nova.bg

Кристин Лагард: На 1 януари 2026 г. сърцето ми ще бие с теб, България

Nova.bg