България

Индексират пенсиите с 8-9% догодина, смята икономист

Над 90% от хората у нас спестяват в имоти или банкови влогове

28 октомври 2025, 13:42
Индексират пенсиите с 8-9% догодина, смята икономист
Източник: iStock

Н ад 90% от хората у нас спестяват в имоти или банкови влогове, съобщи пред БНР Георги Вулджев, главен редактор на ЕКИП.

Днес ще бъдат представени резултатите от социологическо проучване за нагласата и поведението на българите към спестяването. То е проведено от изследователски център "Тренд", по поръчка на Експертен клуб за икономика и политика.

"Има липса на разбиране, че съществуват и алтернативни начини за спестяване. Това показва и липсата на развитие при капиталовия ни пазар и вътрешния пазар на държавен дълг", каза той.

Вулджев обаче отбеляза, че лихвите по депозитите, които банките предлагат, са много ниски. "Това им позволява и лихвите по жилищните кредити да са по-ниски", допълни икономистът.

На липсата на финансова грамотност той отдава и предпочитанието на мнозина българи да висят по опашки пред чейндж бюрата, за да обменят левове си в евро, вместо да го направят в БНБ и да не заплащат такса за превалутиране. "Това не е защото искат нещо да скрият, а защото не знаят".

Богатството на българите като финансово състояние расте през последните години, посочи Вулджев, но обясни, че това е номинален растеж.

Той коментира предварителната информация за някои от параметрите на Бюджет 2026. "Бях изненадан, че ще успеят да го внесат в срок. Това, което разбирам, е, че бюджетът ще изглежда много сходно с този от предишната година. Няма съществена промяна във фискалната траектория. Това означава, че ще се опитат да забавят ръста на разходите. Няма да се опитват да го спират.

Пенсиите се индексират стандартно по Швейцарското правило, най-вероятно ръст от 8-9%.

10% средно увеличение в публичния сектор. Това, според мен, е високо. Подходът би трябвало да се бъде към увеличение на заплатите на тези, които миналата година не получиха такова. А останалите да се задържат на същото ниво, особено в сектор "Сигурност".

Той обясни, че все пак предстои да видим какви ще са конкретните разчети. Вулджев анализира желанието на ВСС за вдигане на възнагражденията с 12-13%.

Според него тези искания са абсолютно неадекватни. Това означава да взимат една допълнителна средна заплата месечно.

Той коментира и новината, че "Лукойл" ще разпродава активите си в чужбина зарадие санкциите, наложени от САЩ.

"Нефтохим" ще трябва да бъде продаден. Въпросът е най-ефективно да се намери на кого. Ние малко се туткахме през последните няколко години, макар че беше очевидно, че нещата вървят в тази посока", смята икономистът.

Източник: БНР    
спестявания финансова грамотност банкови влогове капиталов пазар Бюджет 2026 пенсии заплати в публичния сектор Лукойл Нефтохим икономически анализ
