Извънредна проверка на БАБХ и МВР в Пловдивско заради шарката по животните

И звънредна проверка извършват служители на МВР и инспектори от Българската агенция по безопасност по храните в Пловдивско. Акцията е свързана с предотвратяване на разпространението на шарка по дребните преживни животни.

Обект на проверката е селскостопанският пазар в квартал "Секирово" в град Раковски. Огнищата на зараза в Пловдивско вече са 102. От БАБХ удължиха мерките до края на август, като част от тях включват забрана за търговия, придвижване, транспорт и изкупуване на сурово козе и овче мляко.

"Това е един от най-големите пазари за животни в област Пловдив. Провеждаме специализирана операция, свързана със забраната за транспортиране и търговия на дребни преживни животни", обясни главен инспектор Георги Казаков от "Икономическа полиция".

Той подчерта, че проверките обхващат не само територията на пазара, но и пътната мрежа в региона, където се извършва контрол на микробуси и бусове, които потенциално могат да превозват животни.

"От страна на областната дирекция на МВР в Пловдив са предприети сериозни мерки. До момента сме извършили 4012 проверки на моторни превозни средства и 4028 на лица. Засега няма установени нарушения", коментира Димитър Сираков, представител на МВР.

Въпреки засилените мерки, ситуацията на самия пазар изглежда спокойна. Проверяващите не откриха дребни преживни животни, предлагани за търговия, предаде NOVA.

"Проблемът не е от днес. Вече една година се правят проверки от БАБХ и полицията – всяка седмица. Имаме протоколи, доклади и всичко е изрядно", посочи Светослав Стойков, който е съсобственик на пазара.

По думите му тържището спазва стриктно всички разпоредени мерки, а търговията с овце и кози в момента е преустановена.

Акцията на МВР и БАБХ ще продължи през целия ден, като целта е недопускане на нерегламентирана търговия, която може да доведе до нови огнища на болестта.