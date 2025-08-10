България

Извънредна проверка на БАБХ и МВР в Пловдивско заради шарката по животните

Обект на акцията е селскостопанският пазар в град Раковски

10 август 2025, 10:06
Бедственото положение в Сунгурларе и околните села остава в сила

Бедственото положение в Сунгурларе и околните села остава в сила
Румен Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам

Румен Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
Градусите скачат още: Жълт код за опасни горещини в 21 области в страната

Градусите скачат още: Жълт код за опасни горещини в 21 области в страната
Вандалски акт остави хиляди в русенско село без вода

Вандалски акт остави хиляди в русенско село без вода
Съдът пусна под домашен арест петимата от „Хелс Ейнджълс“

Съдът пусна под домашен арест петимата от „Хелс Ейнджълс“
Пожар в Харманли, пламна гробище за автомобили

Пожар в Харманли, пламна гробище за автомобили
Пожар пламна край Костинброд, активираха BG-Alert

Пожар пламна край Костинброд, активираха BG-Alert
Трише: За България еврото не е сериозна промяна

Трише: За България еврото не е сериозна промяна

И звънредна проверка извършват служители на МВР и инспектори от Българската агенция по безопасност по храните в Пловдивско. Акцията е свързана с предотвратяване на разпространението на шарка по дребните преживни животни. 

Обект на проверката е селскостопанският пазар в квартал "Секирово" в град Раковски. Огнищата на зараза в Пловдивско вече са 102. От БАБХ удължиха мерките до края на август, като част от тях включват забрана за търговия, придвижване, транспорт и изкупуване на сурово козе и овче мляко. 

"Това е един от най-големите пазари за животни в област Пловдив. Провеждаме специализирана операция, свързана със забраната за транспортиране и търговия на дребни преживни животни", обясни главен инспектор Георги Казаков от "Икономическа полиция".

Той подчерта, че проверките обхващат не само територията на пазара, но и пътната мрежа в региона, където се извършва контрол на микробуси и бусове, които потенциално могат да превозват животни.

"От страна на областната дирекция на МВР в Пловдив са предприети сериозни мерки. До момента сме извършили 4012 проверки на моторни превозни средства и 4028 на лица. Засега няма установени нарушения", коментира Димитър Сираков, представител на МВР.

Въпреки засилените мерки, ситуацията на самия пазар изглежда спокойна. Проверяващите не откриха дребни преживни животни, предлагани за търговия, предаде NOVA.

"Проблемът не е от днес. Вече една година се правят проверки от БАБХ и полицията – всяка седмица. Имаме протоколи, доклади и всичко е изрядно", посочи Светослав Стойков, който е съсобственик на пазара.

По думите му тържището спазва стриктно всички разпоредени мерки, а търговията с овце и кози в момента е преустановена.

Акцията на МВР и БАБХ ще продължи през целия ден, като целта е недопускане на нерегламентирана търговия, която може да доведе до нови огнища на болестта.

Източник: nova.bg    
БАБХ МВР Пловдивско Раковски проверка шарка животни
Последвайте ни

По темата

Румен Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам

Румен Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам

Водещи европейски лидери призоваха за натиск върху Москва

Водещи европейски лидери призоваха за натиск върху Москва

Откриха тялото на българина, изчезнал в Охридското езеро

Откриха тялото на българина, изчезнал в Охридското езеро

10 август: Денят, в който Църквата изгуби пазителя на своите съкровища

10 август: Денят, в който Църквата изгуби пазителя на своите съкровища

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Потят ли се кучетата

Потят ли се кучетата

dogsandcats.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 1 ден
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 1 ден
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 1 ден
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 1 ден

Виц на деня

Понякога денят ми започва страхотно. Но после ставам от леглото...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След 5-месечен престой на МКС: Астронавти се завърнаха на Земята с капсула на SpaceX

След 5-месечен престой на МКС: Астронавти се завърнаха на Земята с капсула на SpaceX

Любопитно Преди 2 часа

Тя кацна успешно край бреговете на Калифорния

<p>Тристранна среща между Тръмп, Путин и Зеленски - възможна ли е</p>

Тръмп е готов за тристранна среща с Путин и Зленски в Аляска

Свят Преди 2 часа

Кремъл обаче изрази резерви относно среща между Путин и Зеленски

Учени откриха ефективен начин да намалят консумацията на алкохол

Учени откриха ефективен начин да намалят консумацията на алкохол

Любопитно Преди 3 часа

Изследователи са открили ефективен метод за накаране на хората да пият по-малко алкохол

Ето защо е по-добре да спите без бельо: Не всеки знае това

Ето защо е по-добре да спите без бельо: Не всеки знае това

Любопитно Преди 3 часа

Спите ли по пижама или предпочитате повече свобода?

Искате да живеете по-дълго? 5 прекрасни места може би крият тайната

Искате да живеете по-дълго? 5 прекрасни места може би крият тайната

Любопитно Преди 3 часа

Представете си места, където хората не само живеят до сто години, но и се радват на пълноценен, активен живот в напреднала възраст

Шестима войници загинаха при експлозия в база на „Хизбула” в Ливан

Шестима войници загинаха при експлозия в база на „Хизбула” в Ливан

Свят Преди 12 часа

Провежда се разследване, за да се установи причината за експлозията

„Джеймс Уеб“ откри доказателство за нова планета

„Джеймс Уеб“ откри доказателство за нова планета

Технологии Преди 13 часа

Откритието представлява най-силното доказателство досега за съществуването на газов гигант, който обикаля около звездата Алфа Кентавър А

Лондонската полиция задържа 365 души на пропалестински протест

Лондонската полиция задържа 365 души на пропалестински протест

Свят Преди 14 часа

Още седем ареста са извършени за други престъпления, включително пет за нападения над полицейски служители

Грък малтретирал сексуално онлайн български деца

Грък малтретирал сексуално онлайн български деца

Свят Преди 14 часа

Срещу мъжа е образувано наказателно дело от Дирекцията за борба с киберпрестъпността

Българин изчезна в Охридското езеро

Българин изчезна в Охридското езеро

Свят Преди 15 часа

Местната полиция и водолазни екипи са започнали операция по издирване

Самолет катастрофира в Румъния, загинали

Самолет катастрофира в Румъния, загинали

Свят Преди 16 часа

Самолетът е паднал в двора на бившия завод за товарни вагони в Арад

Мирът на Тръмп сблъска Турция и Иран

Мирът на Тръмп сблъска Турция и Иран

Свят Преди 16 часа

Иран обяви, че с Русия или без нея ще действа

Русия с контраоферта за Украйна, какво иска Путин

Русия с контраоферта за Украйна, какво иска Путин

Свят Преди 18 часа

Путин е предал условията си на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Москва

Полицията хвана 21 непълнолетни при акция във Варна

Полицията хвана 21 непълнолетни при акция във Варна

България Преди 19 часа

Специализираната акция е обхванала пет нощни заведения

Предаде се един от издирваните за най-голямата нелегална фабрика за цигари у нас

Предаде се един от издирваните за най-голямата нелегална фабрика за цигари у нас

България Преди 19 часа

Властите все още търсят друг заподозрян – Стойчо Зарахиев Иванов

Снимката е илюстративна

Гневни пътници попречиха на ферибот да отплава от гръцко пристанище

Свят Преди 20 часа

Наложило се да се намеси бреговата охрана

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

ТЕСТ: Избери си мъж и ще ти кажем какво търсиш в любовта

Edna.bg

Слаба без глад: 10 храни, които те засищат за по-дълго време

Edna.bg

Mr Bit Втора лига продължава с още 4 мача

Gong.bg

Голям скандал на мач в Горна Оряховица: има пострадал играч на Беласица

Gong.bg

Тайните на фамилия Живкови: Пред NOVA говори Христо Крушарски - един от най-близките приятели на Иван и Тодор Славкови

Nova.bg

Остава в сила бедственото положение в Сунгурларе и околните села

Nova.bg