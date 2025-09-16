България

Изпращаме отец Иван от Нови хан в последния му земен път

Опелото ще се състои от 12:00 часа в храм "Света Троица"

16 септември 2025, 07:05
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване
Защо ограничението по новата магистрала

Защо ограничението по новата магистрала "Европа" е 120 км/ч
Красимир Вълчев: Незнаенето на български език е проблем

Красимир Вълчев: Незнаенето на български език е проблем
Хванатият с марихуана шофьор щял да вземе 50 хил. евро

Хванатият с марихуана шофьор щял да вземе 50 хил. евро
Радев за казуса с НСО: Всяка институция има служебни автомобили

Радев за казуса с НСО: Всяка институция има служебни автомобили
Голям пожар се разгоря в София

Голям пожар се разгоря в София
Хванаха син на известен прокурор с 50 кг марихуана

Хванаха син на известен прокурор с 50 кг марихуана

В ъв вторник (16 септември) ще се състои опелото на отец Иван от Нови хан, който от години се грижеше за хората, изпаднали в беда. Духовникът ще бъде изпратен в последния му земен път в 12:00 часа в храм „Света Троица“.

В неговите приюти в Нови хан и село Якимово живеят десетки деца, както и хора в нужда. 

Почина отец Иван от Нови хан

Здравето на духовника се влоши през последните години, но въпреки това той продължаваше да се грижи за децата.

Отец Иван е роден през 1945 година в село Благово. Завършва строителен техникум и започва работа. Ненадейно след пътна злополука, при която си удря главата и губи съзнание, получава духовно просветление. Напуска работа и решава да стане свещеник.

отец Иван Нови хан опело
Последвайте ни
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

България арестува собственика на кораба, свързан с взрива, убил 218 души в Бейрут

България арестува собственика на кораба, свързан с взрива, убил 218 души в Бейрут

Рязка ескалация: САЩ удариха венецуелски кораб, заподозрян в превоз на наркотици

Рязка ескалация: САЩ удариха венецуелски кораб, заподозрян в превоз на наркотици

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Нова батерия от CATL обещава 1 млн. км живот и зареждане за 10 мин

Нова батерия от CATL обещава 1 млн. км живот и зареждане за 10 мин

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 2 часа
Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на град Газа
Ексклузивно

Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на град Газа

Преди 1 час
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 1 час
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 2 часа

Виц на деня

Мъж си купува нов телевизор. Продавачът пита: – Искате ли го с гласово управление? – Не, жена ми вече го има!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Света Людмила Чешка

Мила на народа - почитаме светицата, убита от роднини

България Преди 1 час

Вижте кой празнува имен ден днес

За клевета и обида: Тръмп завежда дело срещу New York Times на стойност $15 млрд.

За клевета и обида: Тръмп завежда дело срещу New York Times на стойност $15 млрд.

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ обвини вестника, че лъже за него, семейството му и бизнеса му

Ето за какво реално хората използват ChatGPT

Ето за какво реално хората използват ChatGPT

Технологии Преди 2 часа

OpenAI вдига завесата за най-популярните дейности с чатбота

Впечатляваща победа на Феномените ги изпрати в Резиденцията в “Игри на волята

Впечатляваща победа на Феномените ги изпрати в Резиденцията в “Игри на волята

Любопитно Преди 8 часа

Безгрешните Лечители акостираха на Брега на отчаянието

Полша свали дрон над Варшава, задържаха беларуси

Полша свали дрон над Варшава, задържаха беларуси

Свят Преди 9 часа

Полската полиция разследва обстоятелствата около случилото се

Уволниха висши офицери в Украйна заради загуби на територия

Уволниха висши офицери в Украйна заради загуби на територия

Свят Преди 9 часа

Сирски е наредил уволнението офицерите, отговарящи за 17-и и 20-и армейски корпуси

Украйна обвини Русия в използване на химически оръжия

Украйна обвини Русия в използване на химически оръжия

Свят Преди 10 часа

Към момента има около 11 000 документирани случая

Мицотакис отряза Турция през Коща

Мицотакис отряза Турция през Коща

Свят Преди 12 часа

Мицотакис: Държави, които заплашват страни от ЕС с война, не могат да участват

Испания нанесе тежък удар на Израел

Испания нанесе тежък удар на Израел

Свят Преди 12 часа

Испания вече е финализирала и отмяната на друг договор – за 168 противотанкови установки

Българин загина при пътна катастрофа в Сърбия

Българин загина при пътна катастрофа в Сърбия

Свят Преди 13 часа

Българският гражданин е управлявал лек автомобил

Министър Иванов поиска оставката на директора на ВиК-Ловеч

Министър Иванов поиска оставката на директора на ВиК-Ловеч

България Преди 14 часа

Причината е водният режим в града

ФБР откри ДНК на убиеца на Чарли Кърк

ФБР откри ДНК на убиеца на Чарли Кърк

Свят Преди 15 часа

ФБР е открило и бележка гласяща: Имам възможност да елиминирам Чарли Кърк и ще го направя

<p>Испания&nbsp;призова Израел да бъде изключен от международни спортни състезания</p>

Премиерът на Испания призова Израел да бъде изключен от международни спортни състезания

Свят Преди 16 часа

Коментарите му дойдоха ден след като демонстранти в подкрепа на Палестина прекъснаха преждевременно колоездачната обиколка на Испания

<p>Експерт: Българинът прави неразумни инвестиции преди еврото</p>

Експерт: Българинът прави неразумни инвестиции преди еврото

България Преди 16 часа

„Имот се купува тогава, когато наистина сте готов и имате нужда. Бързането да направим сделка на всяка цена понякога води до грешки“, каза експертът

Пол Аткинс: Тръмп може да ме уволни, ако иска

Пол Аткинс: Тръмп може да ме уволни, ако иска

Свят Преди 16 часа

Председателят на Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ похвали Тръмп за плановете му да създаде стратегически резерв от биткойн и други дигитални активи

Русия плаши Сърбия с "украински сценарий"

Русия плаши Сърбия с "украински сценарий"

Свят Преди 16 часа

Русия: Гордият и обединен сръбски народ не се нуждае от Европейския съюз

Всичко от днес

От мрежата

5 съвета за първия ден с нова котка в дома ви

dogsandcats.bg

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg
1

Усещане за късно лято до края на септември

sinoptik.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg

Днес празнуват имената, които се радват на любов

Edna.bg

Дневен хороскоп за 16 септември, вторник

Edna.bg

Валентин Илиев се завръща в ЦСКА

Gong.bg

Африкански гранд си хареса Мустафа Сангаре

Gong.bg

Пенсионерът-рекордьор по глоби осъди КАТ: Спечели 29 дела и изчисти името си

Nova.bg

Националната гвардия в американските градове: Какво позволява законът

Nova.bg