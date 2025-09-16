Премиерът Желязков свиква Националния борд по водите

М инистър-председателят Росен Желязков свиква първо заседание на Националния борд по водите, създаден с решение на Народното събрание от 3 септември 2025 г. за предприемане на спешни мерки срещу водната криза в страната.

По време на заседанието ще бъдат обсъдени и набелязани най-неотложните действия, които трябва да се реализират в кратки срокове.

Парламентът задължи Министерския съвет до две седмици да сформира Национален борд по водите

Основната цел на Националния борд е да координира усилията за справяне с водната криза през 2025 г., както и да изгради механизми за превенция на бъдещи подобни ситуации.

В състава му влизат представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката и индустрията, Националното сдружение на общините в Република България и Българската банка за развитие.